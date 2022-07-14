Названы проблемы, с которыми сталкиваются самовлюбленные мужчины

Оказывается, в жизни самовлюбленных мужчин много разочарований. Об этом заявили ученые после проведения исследования. Его результаты опубликовали в журнале The Sexual and Relationship Therapy.

Для проведения работы привлекли более 1200 мужчин возрастом от 18 до 85 лет. Добровольцев попросили ответить на вопросы анкеты, а также рассказать о состоянии здоровья, проблемах в сексуальном плане и истории сексуальных отношений. После этого мужчин разделили по степени нарциссизма.

Результаты показали, что самовлюбленные мужчины чаще остальных обращаются за помощью к специалистам по поводу сексуальных проблем. Такие люди склонны к преждевременному семяизвержению.