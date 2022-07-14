Ученые предлагают диагностировать болезни по запаху с помощью нового устройства

Ученые заявили, что с помощью запаха можно диагностировать различные заболевания. Они предложили разработать искусственный роботизированный нос для анализа летучих соединений.

Специалисты провели анализ набора частиц, отвечающих за восприятие запахов человеком. Также они выяснили, что все живые существа выделяют летучие соединения для обмена информацией через запахи. Это натолкнуло экспертов на мысль, что можно разработать искусственный нос – прибор для анализа данных соединений, ведь состав их меняется, когда в организме развивается какая-либо патология.

Пока проект находится на стадии теоретического обдумывания, но вскоре первый прототип носа создадут на практике. Это поможет неинвазивно выполнять диагностику заболеваний на ранних стадиях развития.