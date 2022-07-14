Скандалы: Миссия выполнима

Как в российские кинотеатры вернулись голливудские блокбастеры

В ряде кинотеатров покажут голливудские блокбастеры от американских студий, ушедших из России. В расписании появились анонсы фильмов «Топ Ган Мэверик», «Фантастические твари», «Дoктop Cтрэндж» и «Соник 2». Как они попали в «санкционную» Россию? Так, крупный кинотеатр из Петербурга «Великан парк» анонсировал показ ряда голливудских фильмов. При этом на сайте киноцентра отмечено, что они лишь сдают зал для сторонней организации, которая и будет показывать кино. При это билеты можно купить только в кассах.

«Наши друзья приготовили для вас замечательный сюрприз! Синема Пати с долгожданным фильмом «Топ Ган Мэверик»! – говорится в объявлении на сайте, — настоящее рекламное сообщение составлено и размещено организаторами мероприятия, арендующими залы кинотеатра».

Кроме того, киносеть «Киномакс» анонсировала показы в фильма студии Disney «Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия».

Как рассказал «Новым известиям» руководитель одного из кинотеатров, пойти на показ подсанкционных фильмов вынудило тяжелое финансовое положение кинотеатров. С марта, когда голливудские студии ушли из страны и отказались прокатывать свои блокбастеры, у киносетей резко упала выручка. Пробелы в расписании начали заполнять российским кино, ретроспективами, азиатскими и латиноамериканскими лентами. Но такую кассу, как Голливуд они не собирают.

«Это вынужденная мера, либо рисковать, либо минус 60% выручки, а надо платить налоги, аренду, зарплату, — говорит собеседник «Новых известий», — эти фильмы можно назвать трофеями. С точки зрения Голливуда, это будет не совсем легально, но качество картинки и дубляжа – хорошее. Риски есть, но выбор простой: закрываться или рисковать».

Собеседник отказался назвать, кто именно переводит и озвучивает западные фильмы и подготавливает копии для показа в кинотеатрах, но уточнил, что на этом спонтанном рынке уже есть несколько игроков.

«Не так давно появились продавцы контента, все общение с ними идет через телеграмм, никаких договоров», — сказал собеседник.

Ранее «Новые известия» подробно изучали проблему кинопроката и кинорынка в целом. Многие участники отрасли соглашались с тем, что главный финансовый удар приняли на себя кинотеатры. Но о централизованной поддержке киносетей заявили только власти Москвы. На федеральном уровне никаких мер предложено не было, хотя кинотеатры просили помочь с налогами, арендой и коммуналкой. При этом с апреля сети сокращают количество залов и если ситуация с выручкой не выправится, прогнозируют банкротства и закрытие кинотеатров.

«В этой ситуации выходом могло бы стать принудительное лицензирование голливудских фильмов, когда кто-то мог был получать лицензии на прокат копий в России и не иметь проблем с законом, — сообщил собеседник, — при этом с точки зрения правообладателя это, конечно может расцениваться как пиратство».

Отметим, на фоне санкций и отказа не только киностудий, но и IT-компаний от работы в России, в стране все чаще звучат призывы снять все блокировки с сайтов, которые распространяют пиратский контент и вернуться к ситуации 10-15 лет назад, когда в интернете можно было скачать любой фильм или любую программу.

Александр Дыбин

Оригинал материала: “Новые Известия”