Эксперт рассказал об оставшихся проблемах с калининградским транзитом

«Решение Еврокомиссии разблокировать транзит в Калининград на определенных условиях смягчит проблему, но не решит ее. Москва будет добиваться полной свободы доставки грузов в свой регион», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Ремизов. В среду Еврокомиссия опубликовала инструкцию для стран-членов ЕС по транзиту товаров из России.

«Вопрос о транзите еще не закрыт. Внешний контроль над обеспечением собственной территории ни для какого сильного государства не может быть приемлемым. Думаю, в скором времени мы узнаем, есть ли у Москвы в арсенале какие-то инструменты воздействия на Вильнюс», – сказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

Европейская комиссия опубликовала инструкцию для стран-членов Евросоюза по транзиту товаров из России. Отмечается, что ЕК не запрещает железнодорожный транзит нефти, нефтепродуктов, угля, стали, железа, дерева, цемента и других «невоенных продуктов».

При этом запрещается транзит подпадающих под санкции товаров и технологий военного и двойного назначения. Члены ЕС должны следить за тем, чтобы санкционные грузы не следовали далее на территорию Евросоюза. Объем транзита должен оставаться в пределах исторических средних значений за последние три года.

Ремизов напомнил, что Литва уже одобрила такие условия ЕК. Но даже если сейчас решение условно устроит и Россию, то как только у нее возникнут возможности для усиления давления на Европу – Москва их использует, полагает собеседник.

«В данный момент Россия, вероятнее всего, больше даже вынужденно примет статус-кво по калининградскому транзиту, – считает Ремизов. – Но в дальнейшем, когда окна уязвимости по Украине закроются, можно будет возобновить давление на ЕС в этом вопросе. Очевидно, что сейчас невозможно вести наступление по нескольким направлениями сразу: дипломатическим и военным».

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас написал в своем Telegram-канале: разъяснения Еврокомиссии по транзиту в Калининград являются полным произволом, не основаны на нормах права и нарушают суверенитет России.

Эксперты газеты ВЗГЛЯД ранее оценили данные о договоренностях РФ и ЕС по транзиту в Калининград.

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