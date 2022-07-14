 

Правительство Херсонской области приступило к работе

14.07.2022, 4:35, Новости дня
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Правительство Херсонской области, сформированное на прошлой неделе, уже начало свою работу, идет его структуризация, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«[Правительство] уже приступило к работе, сейчас идет структуризация непосредственно самого правительства и мы говорим сейчас не просто о том, что мы будем интегрироваться в РФ, мы интегрируемся согласно опыту практиков, которые работают на уровне чиновников РФ, которые уже корректируют работу Херсонской ВГА и уже помогают нам перейти на законодательную базу», – приводит слова Стремоусова ТАСС.

Он уточнил, что интеграция нужна в том числе для того, чтобы после референдума о вхождении в РФ, если жители примут решение войти в состав России, переход был недолгим и чтобы власти сразу перешли к стандартам РФ.

В прошлый понедельник глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, изучив опыт построения структур органов власти в регионах Российской Федерации, решил сформировать правительство Херсонской области и подобрать туда лучшие кадры не только среди жителей области, но и среди российских профессионалов и управленцев. Председателем правительства стал Сергей Елисеев, ранее занимавший должность первого заместителя председателя правительства Калининградской области – руководителя аппарата правительства региона. При этом свою работу продолжают и сотрудники ВГА, главой региона остается Владимир Сальдо. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Херсонская область переходит на российское управление.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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