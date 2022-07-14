Зеленский пообещал жесткую реакцию на признание ДНР и ЛНР Пхеньяном

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет жестко реагировать на признание КНДР Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Представители оккупационных структур в Донецке заявили, что их, как они говорят, признала КНДР. Будем реагировать жестко на всех уровнях, но это такая новость, что дополнительных комментариев она не требует, все очевидно», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

Накануне Украина объявила о разрыве отношений с КНДР после признания ДНР.

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