Мнение: НОВЫЙ ТИП СТРИМА: Стрим про сериалы!
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ТАЙМКОДЫ
0:50 О правилах стрима
1:30 Как я сам снимал сериал (в качестве продюсера)
3:45 О сериале «Ведьмак»
4:35 О сквозной теме данного стрима «классические сериалы 21 века»
6:25 «Игра Престолов» – в чем секрет всемирного успеха? Секс и порнография как основа новаторства
9:40 Секс как полноправный участник сюжета
12:40 Стриминговые сервисы как закрытые платные порноканалы
18:50 О сериале «Ход королевы»
20:15 Феномен писателя Лукьяненко: отличный фантаст, дубовый путинист
29:05 О сериале «Во все тяжкие»
36:00 «Игра престолов» – сериальная порнодрама
38:00 Почему сериалы считались «фильмами второго сорта» и революция ИП
41:00 Чем зрителей пугают оргии
43:30 О турецких сериалах. Почему русское «мыло» обречено проигрывать латиноамериканскому и турецкому
47:20 Глубинное подражательство русской сериальной культуры
48:50 Неверие в себя – главная проблема российской провинции
52:20 Нужны ли сегодня писатели? Или это «умирающая профессия»?
55:00 Состояние перманентной психологической травмы у нашего населения
57:45 О сериале «Разделение»
1:01:00 О расовых квотах в современном кино – почему это придется терпеть
1:07:20 Почему России не грозят «квоты», и какие «квоты» были в советском кино
1:11:50 Похож ли Уолтер Уайт на Путина
1:17:20 Еще про «Во все тяжкие». Уолтер Уайт – неудачник?
1:25:40 Мартин или Толкиен?
1:26:40 Либидо и мортидо в «Игре престолов»
1:28:20 Порнодрамы – предшественники «Игры престолов»
1:29:50 Почему нет мата в наших сериалах
1:31:30 Как проводить психодиагностику посредством сериалов (секретный метод психологии)
1:34:00 Единственное, чего по-настоящему не хватает, чтобы делать классные сериалы
1:36:00 Основная особенность советских сериалов типа «Ну погоди» и «Следствие ведут ЗнаТоКи»
1:38:45 Лучшие российские фильмы о бюджетниках в 21 веке
1:40:10 «Черное Зеркало» – второй «сериал-матка» после «Остаться в живых»
1:41:10 О Валерии Гай-германике
1:42:20 Писатель-мачо Даниил Корецкий
ЗАВЕРШЕНИЕ
Источник: Размышления вольного социолога
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