Мнение: НОВЫЙ ТИП СТРИМА: Стрим про сериалы!

ТАЙМКОДЫ

0:50 О правилах стрима

1:30 Как я сам снимал сериал (в качестве продюсера)

3:45 О сериале «Ведьмак»

4:35 О сквозной теме данного стрима «классические сериалы 21 века»

6:25 «Игра Престолов» – в чем секрет всемирного успеха? Секс и порнография как основа новаторства

9:40 Секс как полноправный участник сюжета

12:40 Стриминговые сервисы как закрытые платные порноканалы

18:50 О сериале «Ход королевы»

20:15 Феномен писателя Лукьяненко: отличный фантаст, дубовый путинист

29:05 О сериале «Во все тяжкие»

36:00 «Игра престолов» – сериальная порнодрама

38:00 Почему сериалы считались «фильмами второго сорта» и революция ИП

41:00 Чем зрителей пугают оргии

43:30 О турецких сериалах. Почему русское «мыло» обречено проигрывать латиноамериканскому и турецкому

47:20 Глубинное подражательство русской сериальной культуры

48:50 Неверие в себя – главная проблема российской провинции

52:20 Нужны ли сегодня писатели? Или это «умирающая профессия»?

55:00 Состояние перманентной психологической травмы у нашего населения

57:45 О сериале «Разделение»

1:01:00 О расовых квотах в современном кино – почему это придется терпеть

1:07:20 Почему России не грозят «квоты», и какие «квоты» были в советском кино

1:11:50 Похож ли Уолтер Уайт на Путина

1:17:20 Еще про «Во все тяжкие». Уолтер Уайт – неудачник?

1:25:40 Мартин или Толкиен?

1:26:40 Либидо и мортидо в «Игре престолов»

1:28:20 Порнодрамы – предшественники «Игры престолов»

1:29:50 Почему нет мата в наших сериалах

1:31:30 Как проводить психодиагностику посредством сериалов (секретный метод психологии)

1:34:00 Единственное, чего по-настоящему не хватает, чтобы делать классные сериалы

1:36:00 Основная особенность советских сериалов типа «Ну погоди» и «Следствие ведут ЗнаТоКи»

1:38:45 Лучшие российские фильмы о бюджетниках в 21 веке

1:40:10 «Черное Зеркало» – второй «сериал-матка» после «Остаться в живых»

1:41:10 О Валерии Гай-германике

1:42:20 Писатель-мачо Даниил Корецкий

ЗАВЕРШЕНИЕ