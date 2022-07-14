Цветочные композиции и классический деним: эффектные модели комбинезонов для взрослых модниц

Комбинезоны – подходящая одежда не только для девочек, но и для взрослых женщин. Это одна из лучших модных тенденций из 90-х, которая возродилась летом 2022 года. Комбинезон может быть каким угодно – главное, чтобы в нем было удобно. При изобилии вариантов найти подходящий не составит труда.

Как носить комбинезон

Если вы хотите отдать предпочтение классическому джинсовому комбинезону синего цвета, лучше всего подобрать достаточно облегающую модель, которая бы подчеркнула фигуру.

Штанины не должны быть длинными, поскольку обувь для комбинезона лучше выбрать без каблука.

Что касается стиля, комбинезоны традиционно являются повседневной одеждой. Для того чтобы сделать образ более женственным и добавить изюминку, нужно подобрать соответствующие аксессуары, например соломенную или широкополую шляпу. Также подойдут серьги-кольца, изящное ожерелье или браслет.

Если на улице прохладно, можно добавить поверх льняного или хлопчатобумажного комбинезона джинсовую куртку или надеть под него боди.

Если комбинезон довольно прост сам по себе, блузка с декором или красивыми деталями действительно станет удачным решением. Главное в этом случае – не переусердствовать с аксессуарами или обувью.

Что касается обуви, лучше всего смотрятся с комбинезоном модели на плоской подошве. Каблуки редко выглядят уместно с ним. Летом можно носить эспадрильи или сандалии, а осенью перейти на кроссовки.

Если вы собираетесь на рынок, следует взять сумку с поясом, рюкзак или холщовую сумку. Небольшой нейтральный клатч идеально подходит для общественного мероприятия или похода в ресторан.

Кроме синих джинсовых комбинезонов можно выбрать самые разные модели: в цветочек, белые, льняные, с шортами.