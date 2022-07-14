 

Ученые: алкоголь по-разному влияет на мужчин и женщин

14.07.2022, 3:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Американские специалисты выяснили, как алкоголь влияет на мужчин и женщин. Они провели исследование и определили, почему именно среди представителей сильного пола так много зависимых людей.

Анализ имеющихся данных показал, что алкоголь повреждает нервные клетки и связи между ними. Также спиртное нарушает работу центров, отвечающих за чувство удовлетворения. В результате человек не может радоваться без очередной дозы.

К развитию зависимости ведет именно повреждение этих связей между нейронами и различными областями мозга. Если у женщин нарушения начинаются только после первой порции спиртного, то у мужчин – после каждой очередной. Это и объясняет, почему среди алкоголиков больше мужчин.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05.21 / Художник показал разницу между жизнью с собакой и жизнью без неё. И это две параллельные вселенные

09.10.20 / “Часовые пояса”: Регина Тодоренко и Влад Топалов выпустили первую совместную песню

17.09.21 / Выглядеть ярче обычного: сочетаем разноцветные спортивные штаны с худи, пальто, футболкой и шапкой

16.02.22 / Инопланетная жизнь могла сохраниться на «звездном кладбище» вокруг мертвых звезд

23.04.22 / Остановки без дорог: петербуржцы вынуждены идти к транспорту по траве и грязи

25.03.22 / Мнение: Эрдоган пригрозил

27.06.22 / Отказ от социальных сетей снижает уровень тревожности

06.05.22 / Мнение: “Дом дракона”

30.06.22 / “Секс”: Трясущую набухшей грудью Муцениеце обласкала сочная красотка

25.03.22 / “Не время для покупок”: россиян предупредили о рисках ипотеки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика