Ученые: алкоголь по-разному влияет на мужчин и женщин

Американские специалисты выяснили, как алкоголь влияет на мужчин и женщин. Они провели исследование и определили, почему именно среди представителей сильного пола так много зависимых людей.

Анализ имеющихся данных показал, что алкоголь повреждает нервные клетки и связи между ними. Также спиртное нарушает работу центров, отвечающих за чувство удовлетворения. В результате человек не может радоваться без очередной дозы.

К развитию зависимости ведет именно повреждение этих связей между нейронами и различными областями мозга. Если у женщин нарушения начинаются только после первой порции спиртного, то у мужчин – после каждой очередной. Это и объясняет, почему среди алкоголиков больше мужчин.