Ученые выяснили, как кофе во время беременности отражается на будущих детях

Специалисты из Университета Хоккайдо в результате новой исследовательской работы доказали, что кофе может повлиять на развитие ребенка, если употреблять его во время беременности.

Эксперты проанализировали данные о здоровье 87,1 тысяч матерей. Это помогло выяснить, что употребление трех чашек кофе беременными женщинами в день ведет к повышению риска возникновения задержек в моторном развитии плода в возрасте одного года.

Интерпретацию результатов исследования необходимо проводить осторожно, так как есть множество других факторов, влияющих на моторное развитие детей. Тем не менее, следует ограничиться умеренным потреблением кофе.