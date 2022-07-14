Ученые выяснили, как кофе во время беременности отражается на будущих детях
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Специалисты из Университета Хоккайдо в результате новой исследовательской работы доказали, что кофе может повлиять на развитие ребенка, если употреблять его во время беременности.
Эксперты проанализировали данные о здоровье 87,1 тысяч матерей. Это помогло выяснить, что употребление трех чашек кофе беременными женщинами в день ведет к повышению риска возникновения задержек в моторном развитии плода в возрасте одного года.
Интерпретацию результатов исследования необходимо проводить осторожно, так как есть множество других факторов, влияющих на моторное развитие детей. Тем не менее, следует ограничиться умеренным потреблением кофе.
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