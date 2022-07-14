Скандалы: Банкротство как спасение

Закредитованность россиян превысила 25 триллионов рублей

На начало июня общий размер долга россиян перед банками составил 25,47 трлн рублей. Такие данные «Новым Известиям» предоставили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). На фоне роста закредитованности зафиксирован и всплеск самобанкротств граждан. За год кредитная нагрузка граждан России увеличилась на 1,5 триллиона рублей — до 25,47 триллионов. Год назад — в июле 2021 года, общий размер долга физических лиц достигал 23,9 трлн рублей.

Председатель Совета судей РФ Виктор Момотов еще тогда назвал эту цифру астрономической. Момотов год назад отметил: кредиты погашаются плохо, что грозит массовым банкротством заемщикам, нестабильностью, неопределенностью, социальным напряжением (цитата по ТАСС ).

Портфель заимствований россиян на текущий момент выглядит так: потребительские кредиты (43,30%), ипотека (30,60%), кредитные карты (15,90%), автокредиты (8,90%) и микрокредиты (1,30%). Соответственно, львиная доля займов приходится на потребкредиты и ипотеку.

По всем видам кредитования, исключая только микрокредиты, за полгода вырос процент просроченных платежей.

По данным НБКИ, предоставленным «Новым Известиям», доля кредитов с просрочкой более 90 дней за полгода (с 1 января по 1 июля 2022 года) менялась следующим образом:

Потребительские кредиты. Просрочка на 1 июля 26, 40% (23,80 % на 1 января).

Кредитные карты. Просрочка на 1 июля 8% (7% на 1 января).

Автокредиты. Просрочка на 1 июля 6,80% (5,80% на 1 января).

Ипотека. Просрочка на 1 июля 1,30% (1,20% на 1 января).

Микрозаймы. Просрочка на 1 июля 34% (34, 10% на 1 января).

Финансовый аналитик, доктор экономических наук Константин Селянин считает, что эти цифры пока еще не катастрофические, но в своей динамике они уже явно настораживающие. Эксперт также обратил внимание на то, что абсолютные цифры в триллионах рублей не дают полной и понятной картины. Важнее другой показатель — доля располагаемых доходов, которые домохозяйства тратят непосредственно на обслуживание кредитов.

«Центробанк, к сожалению, перестал публиковать такие данные. Даже если этот показатель остался на уровне 10-12%, то это уже угрожающе. Это значит, что кредиты стали второй статьей расходов после налогов, опережают и расходы на услуги ЖКХ и другие траты. Да, у многих нет кредитов, а у каких-то семей закредитованность составляет 30%, 50% и даже 80% от доходов семьи. Люди при такой нагрузке перестанут платить. Во второй половине года может быть коллапс», — не исключает Константин Селянин.

Что касается доли обслуживания кредитных платежей, то на 1 января 2022 года, по данным Центробанка, уровень долговой нагрузки граждан по всем видам кредитов и займов достигал рекордные 10,6%.

Российские заемщики уже не справляются с долговой нагрузкой. По данным Федресурс, в первом полугодии 2022 года 121 тыс 313 россиян (включая индивидуальных предпринимателей) были признаны банкротами. Это на 37,8% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Только за второй квартал текущего года 67 тыс 133 гражданина РФ получили статус банкрота, что на 37,8% больше, чем за второй квартал прошлого года.

Аналитика Федресурса показывает, что россияне в абсолютном большинстве случаев сами спешат объявить себя банкротами, не дожидаясь судебного разбирательства по инициативе кредиторов. Так, в первом полугодии о своем банкротстве добровольно объявили 95,2% должников (95% за аналогичный период 2021 года). Кредиторы инициировали 3,5% (было 3,9%) процессов, ФНС России 1,3% (было 1,1%).

Лидерами по количеству обанкротившихся граждан в этом году стали Московская область (рост 28% к первому полугодию 2021 года), Москва (рост 16,7%), Краснодарский край (рост 31,3%), Башкортостан (рост 46%) и Свердловская область (рост 43,5%), то есть число самобанкротств продемонстрировали достаточно крепкие регионы РФ.

Заместитель председателя президиума Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих» Наталья Цой сообщила «Новым Известиям», что во втором полугодии, особенно во втором квартале, заметно увеличилось число запросов из судов, связанных с делами о банкротстве физических лиц. «Статистику пока не подводили, но речь идет о достаточно заметном росте судебных запросов», — отметила Наталья Цой.

Практика внесудебного банкротства граждан во втором квартале также показала существенный рост — в 1,6 раз к аналогичному периоду 2021 года. За три месяца, с апреля по июнь, многофункциональные центры (МФЦ) опубликовали 1651 сообщение о возбуждении внесудебных процедур банкротства граждан. За полугодие число возбуждений внесудебных процедур выросло на 32,2% к такому же периоду 2021 до 2933 заявлений.

За несколько месяцев текущего года россияне совокупно пытались списать с себя долгов на сумму более 3,24 миллиарда рублей.

При этом россияне весной гораздо меньше брали в долг. Провал в кредитовании, что предсказуемо, был связан с заградительными банковскими ставками, которые скакали вслед за ключевой ставкой.

По данным НБКИ, в первом полугодии объем выданных потребкредитов снизился на 49,8% до 0,88 трлн рублей (пандемийные январь-май 2021 года — 1,74 трлн рублей). Сегмент автокредитования рухнул на 40,9% — было выдано 257,3 млрд рублей против 435,7 миллиардов в период с января по май 2021 года.

К июню ситуация изменилась: заемщики вновь пошли «штурмовать» банки, несмотря на то, что в мае средневзвешенные ставки в розничном кредитовании держались на уровне до 26% годовых, следует из данных Центробанка.

«Первичные данные за июнь позволяют рассчитывать на изменение динамики и уверенное восстановление розничного кредитования – особенно после снижения ключевой ставки Банка России, смягчения условий дополнительных мер правительства по стимулированию ипотеки. Вместе с тем банки сохраняют осторожность в отборе заемщиков, предпочитая претендентов с высоким персональным кредитным рейтингом. Количество заявок также находится на пониженном уровне по сравнению с началом года. Поэтому несмотря на то, что можно говорить о том, что пик кризиса остался позади, прогнозировать восстановление рынка до уровней начала года нужно с большой осторожностью», — прокомментировал «Новым Известиям» директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, ипотека в июне уже показала признаки оживления после провальных показателей весной. Количество выданных ипотечных кредитов почти удвоилось: в июне было оформлено 68,6 тысяч ипотечных договоров. Общая сумма кредитования — 251,5 млрд рублей. Прирост к маю составил 78,5%.

Ведущий аналитик по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Евгений Романов отмечает, что тренд на восстановление ипотечного кредитования хоть и наметился, но показатели еще не достигли предкризисных уровней февраля 2022 года. «О формировании устойчивого тренда можно говорить только по истечении летнего периода», — считает Евгений Романов.

Если сравнивать результаты ипотечного кредитования с показателями первого полугодия прошлого года, то выдача кредитов за шесть месяцев 2022 года осталась на отрицательном уровне: в рублевом эквиваленте выдача ипотеках россиянам сократилась на 54,4%, в количественном — на 61,65%.

Фото: Скандалы.ру

Екатерина Максимова

Оригинал материала: “Новые Известия”