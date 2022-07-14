Суд арестовал экс-замглавы МЧС Гуровича по делу о превышении должностных полномочий

Басманный суд Москвы в среду арестовал экс-замглавы МЧС РФ Андрея Гуровича, его обвиняют в должностных преступлениях, сообщается в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство ГСУ СК РФ и избрал Гуровичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 11 сентября», – зачитала решение судья Наталья Дударь, передает ТАСС.

Его обвиняют по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий», ему грозит до 10 лет колонии.

По данным СК России, по версии следствия, в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 млн рублей для строительства в Мурманской области полевого госпиталя для пациентов с коронавирусом.

Напомним, Гуровича задержали в столице по подозрению в должностных преступлениях. Президент Владимир Путин в конце мая подписал указ, освободивший Гуровича от должности замглавы МЧС.

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