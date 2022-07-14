Минобороны Турции: Подписание документа по зерновому экспорту ожидается на будущей неделе

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил по итогам состоявшейся в Стамбуле четырехсторонней встречи по «зерновому коридору», что итоговый документ по этому вопросу планируется подписать на следующей неделе.

«На переговорах, которые прошли позитивно и конструктивно, достигнуто согласие по таким основным техническим вопросам, как создание в Стамбуле с участием представителей всех сторон координационного центра, обеспечение совместного контроля на выходах из портов и на маршрутах следования судов», – говорится в заявлении турецкого министра, информирует ТАСС.

Акар добавил, что «на встрече достигнуто единство о новой встрече на будущей неделе в Турции делегаций РФ и Украины, обсуждении всех деталей и подписании итогового документа».

Агентство Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов раскрывает детали переговоров по урегулированию зернового вопроса.

«Россия соглашается на перемирие на время перемещения грузов; а Турция при поддержке ООН инспектирует украинские суда, чтобы развеять опасения РФ по поводу контрабанды оружия», – передает агентство.

Напомним, российская делегация, куда входят представители Минобороны России, предложила на переговорах в Стамбуле решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов.

В Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры с представителями Турции, ООН, Украины и РФ по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов.

До этого официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын рассказал, что Запад заявляет Анкаре о заинтересованности в «скорейшей встрече по «зерновой проблеме» в Турции», на Западе «обеспокоены возможным продовольственным кризисом». Однако, как указал Калын, у РФ и Украины «есть свои аргументы».

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