 

Премьер Чехии оценил возможность скорого отказа ЕС от российского газа

14.07.2022, 3:13, Новости дня
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Седьмой пакет санкций ЕС в отношении РФ не будет предусматривать ограничения на поставки российского газа, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

По словам премьер-министра Чехии, Еврокомиссия, вероятно, представит новый пакет санкций в ближайшие дни, вскоре после этого страны ЕС его примут. Фиала уточнил, что новый пакет санкций будет включать, в частности, запрет на импорт золота из РФ, расширенный список запрещенных к экспорту в Россию товаров двойного назначения, а также ограничения в отношении еще ряда физических лиц, передает ТАСС.

«Что определенно проблематично – это включать энергетику в эти санкции, потому что должно соблюдаться правило о том, чтобы санкции оказывали более серьезный эффект на Россию, чем на страны, вводящие санкции», – сказал чешский премьер в интервью Reuters.

Он уточнил, что ограничения на импорт газа из РФ в новый пакет не войдут. «Я думаю, что он (газ) не будет там, потому что ряд стран зависит от российского газа», – сказал Фиала. Он добавил, что Чехия делает все, чтобы снизить зависимость от российских энергоресурсов, однако полной независимости к этой зиме ей точно не удастся добиться.

Накануне эксперты МВФ предупредили, что усиление санкций против РФ может привести к рецессии в ряде стран, увеличить мировые цены на энергоносители, может усугубиться продовольственный кризис на фоне нехватки сырьевых товаров.

В понедельник первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕК не ожидает полного прекращения поставок российского газа, но считает, что такой риск имеется.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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