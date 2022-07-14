Мнение: Война на Украине. Сводка 13.07.2022

Война на Украине. Сводка 13.07.2022

1. Северск.

Бои сегодня сместились к окраинам города после того, как ВС РФ вытеснили ВСУ из Верхнекаменского.

МВД ЛНР заявляет, что бои идут уже в городской черт Северска.

Бои в районе Ивано-Дарьевки.

Позиции ВСУ на высотах в районе Северска подвергаются сильным артиллерийским и ракетным ударам.

2. Соледар.

Противника вытеснили из Верхней Каменки.

Бои в Стряповке и в районе Яковлевки.

В ЛНР заявляют о выходе наших войск на окраины Соледара. Противник утверждает, что пока удерживает оборону.

В Белогоровке и Берестовом — без существенных изменений.

3. Артемовск.

Бои за Покровское, а также начались бои за Веселую Долину на окраинах города.

Бои за Углегорскую ТЭС. Информация об отходе противника от Светлодарска пока что не соответствует действительности — пока ВСУ удерживают Кодему и Семигорье, у них сохраняется возможность снабжения войск обороняющихся у Новолуганского и Углегорской ТЭС, что сковывает активность ВС РФ к юго-востоку от Артемовска.

В Часов Яре продолжают разгребать завалы с погибшими солдатами фольксштурма. Официально — 47, неофициально — более 100.

Удары по Артемовску идут на регулярной основе.

4. Славянск.

Бои в районе Долины, Сидорова, Пришиба, Мазановки.

ВСУ признают некоторое продвижение ВС РФ к Славянску.

По Славянску, Краматорску, Дружковке, Константиновки в последние дни наносятся интенсивные ракетные удары. Было поражено несколько скоплений войск противника.

5. Харьков.

Бои в районе Уды, Дементьевка, Верхние Проходы, Верхний Салтов. Продолжаются и удары по позициям ВСУ на северных окраинах Харькова и в районе Чугуева. Также наносятся удары в районе Золочева. В целом, пока что здесь господствуют тенденции к позиционности.

6. Авдеевка.

На линии фронта без существенных изменений.

При малоподвижном фронте обе стороны делают ставку на артиллерию. Противник продолжает обстрелы Донецка, Горловки, Ясиноватой и других н.п.

ВС РФ в последние дни усиливают удары по Авдеевке.

7. Запорожье.

На линии Каменское—Орехов—Гуляйполе без изменений.

К востоку от Гуляйполе противник предпринял попытку разведки боем в направлении Ольговского, понес потери в живой силе и технике и отступил. ВСУ пытаются нащупать возможности ВС РФ в Запорожской области для потенциального наступления с оперативно-тактическими целями. Очевидно, что такие попытки будут продолжены, как, собственно, и ракетные удары по освобожденным территориям Запорожской области.

8. Николаев.

Противник понес тяжелые потери в людях и технике в результате массированных ракетных ударов по городу. Попытки активности на криворожском направлении успеха не имели в силу подавляющего огня ВС РФ.

Также продолжились удары ВСУ по окрестностям Херсона и по Новой Каховке, продолжая выцеливать склады боеприпасов и командные пункты.

9.

Угледар, Марьинка, Великая Новоселовека, Дзержинск, Одесса, Изюм — без существенных изменений.

https://t.me/boris_rozhin/57043 – цинк (онлайн-трансляция боевых действий на Украине как обычно продолжается в Телеграм)

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