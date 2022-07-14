 

CNN – американец свалился в кратер Везувия при попытке достать телефон

14.07.2022, 2:35, Разное
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Житель Балтимора упал в кратер Везувия, когда пытался вытащить оттуда свой мобильник, пишет CNN со ссылкой на итальянскую полицию. По словам стражей правопорядка, мужчине повезло: он отделался лишь лёгкими ушибами.


AP

На днях американский турист упал в кратер Везувия, пытаясь вытащить оттуда свой мобильный телефон. Об этом CNN сообщила итальянская полиция.

После падения 23-летний уроженец Балтимора получил лишь несколько синяков на руках и спине. Прибывшие на место медики оказали ему помощь, но он отказался ехать в больницу, отмечает телеканал.

По словам карабинеров, мужчина в компании с трёмя родственниками добрался до вершины горы по тропе, несмотря на чёткие знаки об опасности и запрете прохода. Теперь прокурору предстоит решить, предъявлять ли гражданам США официальное обвинение за вторжение на государственную собственность.

Последнее извержение Везувия произошло в 1944 году. Он всё ещё активен, но находится в состоянии покоя. Самая высокая вершина горы достигает 1277 метров, а её кратер имеет диаметр 450 и глубину 300 м.

Везувий спал на протяжении веков, но в 79 году «проснулся» и похоронил под пеплом несколько древнеримских городов. Помпеи оказались погребены под слоем вулканического мусора толщиной 23 фута, который предохранял руины от пагубного воздействия погоды и климата. С тех пор он стал популярной туристической достопримечательностью и местом богатым на археологические находки, напоминает CNN. 



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