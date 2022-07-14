TRT – визитом в Эр-Рияд Байден нарушает своё предвыборное обещание о невмешательстве в ближневосточную политику

Несмотря на своё предвыборное намерение не вести дел с Саудовской Аравией, Джо Байден совершает визит на Ближний Восток, пишет TRT. Как оказалось, обещание сдержать трудно: Вашингтону нужно договариваться с Эр-Риядом по поводу урегулирования мирового энергетического кризиса, а также касательно кооперации между арабскими странами и Израилем.

Так выглядел последний раз, когда президент США посещал Саудовскую Аравию. Крайне маловероятно, что Джо Байден будет имитировать представление Дональда Трампа на танцполе, но примечателен сам факт его визита. Байден вступил в должность президента с обещанием не вступать ни в какие дела с Эр-Риядом, назвав Саудовскую Аравию «страной-изгоем».

Однако российская спецоперация на Украине всё изменила. США хотят, чтобы Саудовская Аравия вывела на рынок больше нефти, чтобы сгладить глобальный энергетический кризис. Кроме того, Вашингтон намерен вовлечь королевство во всё более тесную кооперацию, развивающуюся между арабскими странами и Израилем.

ДЭВИД ДЕС РОЧЕС, Национальный университет обороны: В конце концов, поскольку вы являетесь супердержавой, то вам, особенно во время кризисов, нужно будет сотрудничать со странами, с которыми вам не хотелось бы сотрудничать, которых вы не пригласили бы на вечеринку. Так что действия Байдена в данном вопросе и его полный отход от предвыборной риторики являются примером компромисса, на который супердержавы должны идти, чтобы оставаться супердержавами.

В Израиле Байден будет на более знакомой ему земле. Его последний визит сюда состоялся в 2016 году, когда он занимал пост вице-президента. Он встретится с израильскими лидерами, а также посетит оккупированный Западный берег реки Иордан для переговоров с представителями Палестины. Он повторит мантру о необходимости решения в формате «два государства для двух народов», однако реального прогресса мало кто ожидает.

Ещё одним важным пунктом является иранская ядерная сделка. США в идеале хотели бы её обновления, с поддержкой прочих основных игроков региона. В качестве альтернативы, если переговоры с Ираном провалятся, США хотят единой реакции для противостояния будущей иранской агрессии.

АЛИ АЛЬ-АХМАД, Институт по делам Персидского залива: США не принимали решения по возвращению к СВПД, они используют его как орудие, как рычаг, чтобы подтолкнуть Саудовскую Аравию и другие арабские страны к подписанию мира с Израилем. Его используют фактически как пугало.

Джо Байден пришёл в Белый дом с намерением избежать втягивания в ближневосточную политику. Однако, как и его предшественники, он обнаружил, что это легче сказать, чем сделать. Можно почти с полной уверенностью говорить, что проблемы и вызовы этого региона будут оставаться на повестке дня в течение всего его президентства.

Этот визит будет лакмусовой бумажкой того, насколько успешно Байден будет решать эти проблемы.



Дата выхода в эфир 13 июля 2022 года.