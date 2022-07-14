 

Найдены препараты, способные помочь в лечении болезни Альцгеймера

14.07.2022, 2:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ученые из Великобритании изучили, насколько лекарственные препараты для терапии синдрома дефицита внимания и гиперактивности эффективны против болезни Альцгеймера.

Сотрудники Имперского колледжа Лондона сравнили действие норадренергических средств, включающих антидепрессанты, препараты для терапии повышенного давления и СДВГ. Особенность в том, что все эти лекарства влияют на уровень норадреналина, который синтезируется особыми нейронами. Исследования, проведенные ранее, показали, что болезнь Альцгеймера начинается именно из-за нарушения работы этих нервных клеток.

Эксперты показали, что все перечисленные лекарства можно использовать при болезни Альцгеймера. Они не только не навредят, но и помогут стимулировать умственные способности и смягчить симптомы деменции.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11.21 / Подарок для самой родной. Какие цветы выбрать на День матери – советы флористов

14.08.20 / Мнение: Главный товар – это вражда с Россией?

06.06.21 / Домашний творог и тренировки на свежем воздухе: 56-летняя Жанна Эппле и ее секреты молодости и хорошей фигуры

26.10.20 / Как правильно общаться с инопланетянами

20.01.22 / Найден тайный сын актера Александра Абдулова

14.01.22 / Работник пансионата рассказала, что Леонида Куравлева привезли в истощенном состоянии

05.04.22 / Теперь работать на еду? – Личное мнение

23.12.21 / Лукашенко: «В случае войны НАТО придется уничтожить всех белорусов, прежде чем добраться до меня»

27.12.21 / Войска НАТО отметили 30-летие победы в Холодной войне грандиозным военным парадом

26.05.22 / Мнение: Переименование Курильских островов, суда-роботы и будет ли Япония атомной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика