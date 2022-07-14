Найдены препараты, способные помочь в лечении болезни Альцгеймера

Ученые из Великобритании изучили, насколько лекарственные препараты для терапии синдрома дефицита внимания и гиперактивности эффективны против болезни Альцгеймера.

Сотрудники Имперского колледжа Лондона сравнили действие норадренергических средств, включающих антидепрессанты, препараты для терапии повышенного давления и СДВГ. Особенность в том, что все эти лекарства влияют на уровень норадреналина, который синтезируется особыми нейронами. Исследования, проведенные ранее, показали, что болезнь Альцгеймера начинается именно из-за нарушения работы этих нервных клеток.

Эксперты показали, что все перечисленные лекарства можно использовать при болезни Альцгеймера. Они не только не навредят, но и помогут стимулировать умственные способности и смягчить симптомы деменции.