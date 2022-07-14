Скандалы: Инвалиды на выход!

Мэрия Москвы по-тихому сливает свой социальный проект для незрячих

В Центре мониторинга общественного мнения сотрудников с инвалидностью под давлением вынуждают увольняться их попечители. Десятилетие структура при Правительстве Москвы развивалась как социальный проект: туда массово трудоустраивали незрячих людей и подростков. Бывшие и действующие операторы Центра мониторинга общественного мнения (ЦМОМ) обратились в редакцию «Новых Известий» с просьбой помочь «пробить информационную стену». Центр по-тихому пытаются развалить, из 300 работников осталось 120, многие проекты уже сейчас отдаются на аутсорсинг сторонним организациям.

Скажем сразу, что наши собеседники попросили сохранить их имена в тайне, чтобы избежать волчьего билета — в Центре грозятся «принять меры в отношении тех, кто сливает информацию прессе».

По рассказам сотрудников ЦМОМ, наигравшись в заботу об инвалидах, мэрия и подведомственный ей непосредственный работодатель АО «Олимп» теперь вышвыривают особенных людей на улицу. Альтернативных вариантов трудоустройства работникам не предлагают.

Центр мониторинга общественного мнения при Правительстве Москвы создавался в 2011 году по распоряжению мэра Москвы и позиционировался как проект, помогающий в социализации незрячим людям. Кроме того, они могли получать здесь конкурентную заработную плату. Чуть позже в ЦМОМ стали принимать школьников с 14-18 лет, которые желали попробовать себя в трудовой деятельности.

Центр мониторинга общественного мнения без образования отдельного юридического лица был учрежден Акционерном обществом «Олимп». Единоличным акционером «Олимпа», в свою очередь, является Департамент городского имущества Москвы.

Уставный капитал «Олимпа», согласно данным из Единого государственного реестра юридических лиц, более 3,7 млрд рублей. Компания с головным офисом в знаменитом Доме-книжке не Новом Арбате, д. 36 управляет объектами недвижимости столичных властей (основной вид деятельности — «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом»).

Крупнейший на данный момент проект «Олимпа», по данным с сайта Госзакупок — ремонт здания московского правительства за 700 млн рублей.

Идея Собянина о создании трудовых мест для незрячих людей, судя по всему, свалилась на «приближенных девелоперов» из «Олимпа», как говорится, в допнагрузку. Сейчас, «в кризисные времена», от социальных обязательств, естественно — не без разрешения мэрии, решили избавиться.

Сотрудники ЦМОМ подавали коллективные обращения в Кремль и Правительство Москвы с просьбой сохранить им возможность трудиться.

В ответе на коллективное обращение сотрудников Центра от 16 июня 2022г. заместитель управделами Мэра и Правительства Москвы Андрей Березин перекладывает всю ответственность за принуждение к массовым увольнениям сотрудников с инвалидностью на АО «Олимп».

«Единоличный исполнительный орган АО «Олимп» вправе самостоятельно принимать решения в пределах компетенции в вопросах деятельности структурных подразделений», — говорится в ответе чиновника.

В колл-центре ЦМОМ на постоянной основе трудилось 300 человек.

Для незрячих операторов на их рабочие места монтировались гарнитура и программы со специальными возможностями, позволяющие управлять компьютером с помощью голоса. В общем опенспейсе также дежурило несколько соцработников – незрячий оператор мог поднять флажок, и соцработник спешил оказать ему необходимую помощь.

Старшеклассники и студенты имели уникальную возможность устроиться на работу, еще учась в школах и техникумах. По закону о детском труде, за неполный рабочий день им платили полный оклад, как взрослым, что опять же не охотно делают в коммерческих организациях.

Операторы центра по заданиям мэрии проводили соцопросы. Круглосуточная горячая линия принимала жалобы жителей по всему спектру городских проблем.

По результатам опросов и рассмотрения жалоб формировались отчеты, статистика и аналитика, которые использовались в работе столичных властей. «Всё это шло прямиком на стол Собянину», — отмечает бывший сотрудник Центра.

Несмотря на социальную направленность проекта Центр мониторинга общественного мнения нельзя назвать синекурой. Свой хлеб и зарплату в 20-30 тысяч рублей в месяц эти работники отрабатывали на все сто.

Городские активисты и инициативные группы, взаимодействовавшие с Центром мониторинга общественного мнения, и не догадывались, что общаются с незрячими операторами. «Жалобы обрабатывали тщательно, с людьми общались внимательно», — говорят активисты из инициативной группы «За сохранение Троицкого леса».

Каждый год операторы Центра мониторинга общественного мнения брали гран-при в международных профессиональных конкурсах.

Отдельные работники и коллектив в целом постоянно поощрялись правительственными благодарственными письмами и грамотами.

А в первые годы своего существования операторы ЦМОМ наравне со зрячими соревновались и однажды выиграли (!) в международном конкурсе «Хрустальная гарнитура» — своего рода «Оскар» в индустрии, объединяющей контактные центры, маркетинговые команды из сферы дистанционного взаимодействия с клиентами.

Все годы мэрия и позиционировала Центр как мега-успешный проект по социализации инвалидов. По заказу властей даже сняли документальный фильм о том, как эта собянинская инициатива помогает потерявшим зрение людям найти себя на новом этапе жизни. Передовой столичный опыт собирались применять в работе с инвалидами по всей стране.

Первые «звоночки» прозвенели еще в октябре 2021 года, в пандемию.

В Центр мониторинга общественного мнения перестали набирать новых сотрудников, объясняя это эпидемиологической обстановкой. Кроме того, сотрудников принуждали вакцинироваться «Спутником», даже если у них был подтвержденный медотвод: нет прививки – нет рабочего места. Десятки сотрудников уже тогда не выдержали давления работодателя и уволились.

Ликвидация медицинского кабинета во ЦМОМ тоже стала плохой новостью. У многих людей с глазными заболеваниями масса сопутствующих проблем со здоровьем, к примеру, сахарный диабет, болезни сердца, поэтому медик в шаговой доступности для них — не прихоть, а жизненная необходимость.

С весны стали составляться неудобные рабочие графики.

— Многие ехали на работу в ЦМОМ из Подмосковья и даже соседних Рязанской, Владимирской областей, проводя в дороге по полдня. Нормальным считалось отрабатывать день через день, два через два. Всегда можно было договориться о переносе смен. Однако с апреля начальство ввело фиксированные 12-часовые смены, иногда они следовали день за днем. Объясняли нововведения тем, что работающих стало вдвое меньше, а работы-то не убавилось. Смены стали заканчиваться в 9-10 вечера, далее люди глубокой ночью добирались к своим домам, а в 3-4 утра, получается, им уже нужно было снова вставать на электрички. Кто-то снимал комнаты в Москве, кто-то просился на ночлег к родственникам, но долго, понятно, так продолжаться не могло, — рассказывают сотрудники Центра «Новым Известиям».

Утренние смены в Центре начинаются в 9 утра. Раньше, если сотрудники опаздывали со своих электричек, к примеру, на полчаса, с руководством можно было договориться о соразмерном продлении рабочей смены. С весны же опоздавших на считанные минуты сотрудников вынуждали подписывать заявления на отгул за весь день. Сотрудников, отпрашивающихся с работы по болезни, из-за обострения проблем со здоровьем, тоже заставляли брать отгулы за свой счет, больничные не подписывали.

В июне 2022 года несовершеннолетних работников перевели с фиксированной месячной оплаты на почасовую ставку, их зарплаты упали вдвое, и десятки старшеклассников тоже уволились.

Так постепенно количество сотрудников с 300 снизилось до 200.

В апреле придумали финальное испытание «Последний герой», которое сократило число работников еще вдвое.

Начальник ЦМОМ Станислав Емелин стал по одному вызывать сотрудников к себе в кабинет и «из добрых побуждений» доказывать, насколько лучше уволиться по соглашению сторон с десятью окладами (около 200 тысяч рублей), нежели с пустыми руками, когда центр просто по естественным причинам завершит свое существование.

На вопросы работников, а почему, собственно, закрывается собянинский флагманский проект по инвалидам и куда же им всем теперь деваться, начальство прямо не отвечает.

«Ну, вы понимаете, такая вот тяжелая обстановка в стране», «Опросы общественного мнения больше никому не нужны», «Колл-центр вытеснили другие проекты мэрии с дублирующими функциями – личные e-кабинеты на mos.ru и проект «Активный гражданин», — пересказывают наши собеседники свои диалоги с руководством.

К маю 2022 года, таким образом, после введения принудительной вакцинации и при естественных увольнениях сотрудников (и в отсутствии набора на освободившиеся места) в Центре мониторинга общественного мнения осталось около 120 действующих сотрудников.

Две недели назад, после того как скандал с назревающим расформированием мэрского Центра мониторинга общественного мнения стал просачиваться в СМИ, администрация инициировала общее собрание с оставшимися сотрудниками. Цель, как декларировалось – предоставить работникам ответы на все интересующие их вопросы о центре.

На деле диалог с рабочим коллективом свелся к невнятному убаюкиванию («НИ» передали аудиозапись со встречи).

Успокаивающие в лице заместителя руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александры Александровой, председателя Московской организации Всероссийского общества слепых Александра Мошковского и гендиректора ОА «Олимп» Андрея Яворского в течение часовой беседы так и не ответили коллективу на главный вопрос: что будет с Центром мониторинга общественного мнения?

Будущее центра они описывали туманными фразами:

«Вы ПОКА работаете. Пока никто ничего не закрывает».

Сотрудники же с позиции просителей пытались умилостивить своих попечителей: «Может, если мы здесь не нужны, вы бы нас куда-то в другое место перевели?».

— Некоторые операторы даже не понимают, что всё всерьез, что центр хотят закрыть. Но, похоже, всё к тому, что пройдут сентябрьские выборы и надоевшую мэру игрушку ликвидируют. Самое обидное, что на стороне ликвидаторов оказался председатель московской ячейки Всероссийского общества слепых…, — говорят наши собеседники.

Параллельно же, на рабочих местах, начальство перешло уже к манипулятивно-устрашающим техникам: в кабинет к руководителю на разговоры об увольнениях больше никого не приглашают. Среди сотрудников пущен слух: «Кто захочет прощальные десять окладов, сам придет, кто не хочет – сам виноват».

Отчаяние работников мэрского колл-центра понятно.

Дальнейшая жизнь для многих – это жизнь за счет родственников и полная от них зависимость.

В России порядка 200 тысяч незрячих людей и людей с ослабленным зрением. Всё, что может предложить им государство сегодня – скучный и малооплачиваемый конвейер: учебные и производственные предприятия, сотрудничающие с Всероссийским обществом слепых. Гайки закручивать, резиночки на пипетки натягивать. Платят за такое около 10 тысяч рублей в месяц.

«Во времена СССР мощнейшее производственно-хозяйственное, общественное и культурно-просветительское «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» ныне превратилось в контору по сдаче в аренду имеющихся площадей. Сотрудников возят на консультации в центры занятости, но дальше экскурсий дело не движется», — отмечает Regnum.

Редко трудоустраивают к себе слепых коммерческие предприятия, к примеру, массажные салоны. Для работодателя трудовые отношения с особыми категориями работников всегда сопряжены с большими рисками нарваться на штрафы. За такими рабочими местами устанавливается повышенный надзорный контроль: а обеспечены ли инвалиды сопровождающими их соцработниками, а соблюдаются ли все положенные им соцгарантии, в том числе повышенные выплаты при увольнениях, а есть ли оборудованный медицинский кабинет, обслуживание которого обходится с сотни тысяч рублей.

«Новые Известия» направили запрос в АО «Олимп» с просьбой озвучить причины расформирования штата Центра мониторинга общественного мнения, а также разъяснить, какие варианты трудоустройства предлагаются сотрудникам в связи с увольнениями по инициативе работодателя.

Ответа на момент публикации не поступило.

Однако разгадка, похоже, становится очевидной при переходе на официальный сайт акционерного общества, который указан и официальным сайтом Центра мониторинга общественного мнения:

с сайта АО «Олимп»:

«АО “Олимп”

Здания и залы Правительства Москвы под ваши цели.

— Сдача в аренду коммерческой недвижимости в собственных зданиях,

— Предоставление в аренду залов для проведения мероприятий,

— Для удобства гостей доступны клининг, химчистка, сувенирная продукция и полиграфия, охрана, нотариус, рестораны, страховая компания и банки.

Говоря начистоту, в солидном месте оказывают солидные услуги солидным господам и VIP-персонам, и места для несолидных «людей с особенностями» попросту не нашлось.

Именно это, по-видимому, так стесняются произнести вслух и в самом «Олимпе» и в мэрии. Легче прикрываться расплывчатыми объяснениями и отписками…

Фото: Скандалы.ру

Юлия Сунцова

Оригинал материала: “Новые Известия”