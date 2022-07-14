Генсек ООН назвал переговоры в Стамбуле по вывозу зерна «лучом надежды»

Серьезный шаг сделан в Стамбуле на встрече военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Сегодня в Стамбуле мы увидели важный шаг по направлению к тому, чтобы обеспечить безопасный и надежный вывоз продовольствия с Украины через Черное море», – сообщил генсек всемирной организации.

При этом он подчеркнул, что «потребуется еще большая техническая работа, чтобы претворить в жизнь достигнутый сегодня прогресс», информирует ТАСС.

Гутерриш назвал переговоры в Стамбуле «лучом надежды» и поблагодарил Москву и Киев, а также выразил надежду, что следующий этап переговоров по зерну приведет к официальному соглашению, а стороны на следующей неделе вновь проведут переговоры.

«Это было субстантивное согласие по многим аспектам, а именно по вопросам о механизмах контроля, координации, разминированию, по многим, я бы сказал, существенным аспектам… Я надеюсь, что мы сможем вновь собраться в самое короткое время, уверен, уже на следующей неделе, и, надеюсь, сможем достичь окончательного соглашения. Но, как я сказал, нужно еще много усилий сторон. Я настроен оптимистично, но работа еще не закончена», – сказал он.

Напомним, в среду в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры с представителями Турции, ООН, Украины и РФ по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российская делегация, куда входят представители Минобороны РФ, на переговорах в Стамбуле предложила решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов. До этого официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын рассказал, что Запад заявляет Анкаре о заинтересованности в «скорейшей встрече по «зерновой проблеме» в Турции», на Западе «обеспокоены возможным продовольственным кризисом». Однако, как указал Калын, у РФ и Украины «есть свои аргументы».

Итоги переговоров России, Украины, Турции и ООН по «зерновому вопросу» в Стамбуле:

Достигнута договоренность об обеспечении совместного контроля в портах и безопасности на маршрутах следования судов с зерном;

На следующей неделе Украина и Россия снова встретятся в Турции по «зерновому вопросу», где подпишут итоговый документ;

Турция при поддержке ООН будет досматривать занятые в транспортировке корабли, чтобы исключить контрабанду оружия;

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал достигнутую договоренность «лучом надежды».

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