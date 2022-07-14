Алиханов назвал решение ЕС о калининградском транзите первым шагом в снятии проблемы

Решение ЕС относительно калининградского транзита является лишь первым шагом в снятии проблемы, Россия будет добиваться полного снятия ограничений, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Требуется еще аналогичное решение и в части автомобильных перевозок. Благодарю коллег из МИД РФ за этот результат. Будем продолжать добиваться полного снятия ограничений», – написал он в своем Telegram-канале.

Европейская комиссия опубликовала инструкцию для стран-членов Евросоюза по транзиту товаров из России. Отмечается, что ЕК не запрещает железнодорожный транзит нефти, нефтепродуктов, угля, стали, железа, дерева, цемента и других «невоенных продуктов».

При этом запрещается транзит подпадающих под санкции товаров и технологий военного и двойного назначения. Члены ЕС должны следить за тем, чтобы санкционные грузы не следовали далее на территорию Евросоюза. Объем транзита должен оставаться в пределах исторических средних значений за последние три года.

Ранее в Кремле заявляли, что ситуация с ограничениями транзита грузов в Калининград пока не финализирована, но ожидаются подвижки.

Власти Калининградской области заявили, что пока не получали официальных уведомлений и документов о снятии ограничений на транзит грузов из регионов РФ через Литву в область.

До этого Евросоюз предоставил России документ, в котором указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России.

Эксперты газеты ВЗГЛЯД оценили данные о договоренностях РФ и ЕС по транзиту в Калининград.

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