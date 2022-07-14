 

Минобороны: Боевики в Одесской области выгнали пациенток роддомов с младенцами

14.07.2022, 1:50, Новости дня
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Неонацисты выгнали пациенток родильных домов поселков Одесской области с новорожденными детьми на улицу, а пытавшийся помешать медицинский персонал избили, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В населенных пунктах Доброслав и Красноселка Лиманского района Одесской области боевики украинских вооруженных формирований используют в качестве командных пунктов и казарм здания больниц и станций скорой помощи. При этом всех больных, независимо от состояния их здоровья, а также пациенток родильных отделений с новорожденными детьми цинично выгнали из лечебных учреждений», – передает слова Мизинцева Telegram-канал военного ведомства.

Также в городе Угледаре в поликлинике (ул. Молодежная) боевиками оборудованы казармы, огневые позиции и склады боеприпасов, на крыше размещены минометы. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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