Минобороны: Боевики в Одесской области выгнали пациенток роддомов с младенцами

Неонацисты выгнали пациенток родильных домов поселков Одесской области с новорожденными детьми на улицу, а пытавшийся помешать медицинский персонал избили, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В населенных пунктах Доброслав и Красноселка Лиманского района Одесской области боевики украинских вооруженных формирований используют в качестве командных пунктов и казарм здания больниц и станций скорой помощи. При этом всех больных, независимо от состояния их здоровья, а также пациенток родильных отделений с новорожденными детьми цинично выгнали из лечебных учреждений», – передает слова Мизинцева Telegram-канал военного ведомства.

Также в городе Угледаре в поликлинике (ул. Молодежная) боевиками оборудованы казармы, огневые позиции и склады боеприпасов, на крыше размещены минометы.

—