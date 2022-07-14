В ЛНР сообщили о начале зачистки Северска

Силы ЛНР и РФ зашли в Северск, город находится под оперативным контролем, сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

«Союзные силы уже зашли в Северск (город в ДНР, находящийся под контролем ВС Украины). Можно говорить, что город под нашим оперативным контролем, сейчас проходят зачистки. В ближайшее время Северск будет полностью свободен от войск Украины», – приводит слова источника ТАСС.

В среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск. Днем ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщал, что союзные силы начали наступление на Северск, где ВСУ оставили новобранцев.

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