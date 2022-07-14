 

France 24 – на параде в День взятия Бастилии почётную роль отведут союзникам НАТО в Восточной Европе

14.07.2022, 1:10, Разное
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В этом году в традиционном параде по случаю Дня взятия Бастилии почётную роль отведут представителям девяти восточноевропейских стран, входящих в НАТО, пишет France 24. На фоне украинского конфликта Франция хочет продемонстрировать стратегическую и военную солидарность Европы.

Ранним утром на площади Согласия проходит репетиция парада в честь Дня взятия Бастилии. На фоне украинского конфликта в этот раз почётную роль отведут девяти странам Восточной Европы, которые входят в НАТО. Такая стратегическая солидарность Европы проявляется в участии эстонских знаменосцев.

КАПРАЛ ГЕТТЕР, эстонский солдат: Этот (праздничный. — ИноТВ) день главным образом для французов, но мы очень рады, что находимся здесь и можем отпраздновать 14 июля с вами. Это большая честь. Принимая во внимание, что мы работаем вместе, а наши армии являются союзниками, приятно поддерживать вас, как вы поддерживаете нас, например, в Эстонии.

Эти военнослужащие — символ франко-румынского военного сотрудничества. Спустя несколько дней после ввода войск РФ на Украину в конце февраля 500 французских и 300 бельгийских солдат были переброшены в Румынию в качестве сил быстрого реагирования НАТО. Альпийские стрелки 27-го батальона, только что вернувшиеся с миссии «Орёл», явно горды собой.

ЛЕЙТЕНАНТ ТОМА, командир взвода: Да, я бы сказал, что это будет кульминацией четырёх месяцев, которые мы провели там. Закончить нашу миссию в Румынии таким событием, как (парад. — ИноТВ) 14 июля, разумеется, оно приобретает особую важность.

Болгары, венгры, чехи, литовцы, эстонцы, поляки, латвийцы и словаки… На фоне конфликта демонстрация единства Европы приобрела особое значение для французской армии.

ПОЛКОВНИК МЕНГЕ, командир подразделения 27-го батальона альпийских стрелков: Помимо национального празднования, единства и сплочённости нации таким образом мы посылаем особый сигнал, что сейчас армия служит для защиты своей страны, Франции, защищая Европу. Защищая Румынию от расширения конфликта, мы на самом деле защищаем Францию и французов.

В этом году в параде в честь Дня взятия Бастилии примут участие 6300 человек. Европейская солидарность также найдёт воплощение в небе: так, над столицей пронесутся два греческих истребителя «Рафаль».

Дата выхода в эфир 13 июля 2022 года.



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