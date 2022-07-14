Яблочный уксус обеспечивает сбалансированный уровень рН: пять процедур, чтобы выровнять тон кожи шеи

Разница в цвете кожи на лице и шее является частой проблемой, с которой сталкивается большинство женщин. Причина этого может заключаться во взаимодействии солнечных лучей и средств по уходу за шеей, которые содержат слишком много химических веществ, провоцирующих тусклость и пигментацию кожных покровов.

Важно использовать правильные косметические средства. Также нужно выровнять оттенок кожи лица и шеи. Вот несколько способов, как это можно сделать.

Использовать киви

Плоды киви богаты веществами, которые помогают выровнять оттенок кожи. Кроме того, этот фрукт богат антиоксидантами, которые действуют в качестве защитного средства.

Можно сделать натуральную маску из плодов киви. Для этого нужно размять плод до пюреобразного состояния, затем положить его на шею и оставить на несколько минут. Смыть прохладной или теплой водой.

Применять зеленый чай

Зеленый чай является очень полезным напитком. Это хороший источник антиоксидантов. Зеленый чай улучшает состояние здоровья, а также помогает выровнять тон кожи.

Нужно просто взять слегка влажный пакетик зеленого чая и положить его на шею. Оставить приблизительно на 15 минут.

Кроме того, можно смешать зеленый чай с другими ингредиентами, такими как киви, бананы или рисовая мука, и использовать в качестве маски.

Применять сок лимона

Лимоны имеют естественную кислотность, именно поэтому, когда это средство наносится на кожу, оно действует как отшелушивающее, помогая осветлить тон.

Нужно просто нанести сок на кожу шеи, оставить на несколько минут, а затем смыть теплой водой. Если кожные покровы чувствительные, то это средство использовать не стоит, так как оно может спровоцировать раздражение. Кроме того, применять его рекомендуется вечером.

Использовать яблочный уксус

Яблочный уксус содержит в своем составе компоненты которые способны сбалансировать уровень рН кожи. Это средство придает кожным покровам естественное сияние.

Кроме того, яблочная кислота помогает удалить омертвевшие клетки и действует в качестве естественного отшелушивающего компонента.

Однако, прежде чем его использовать, нужно убедиться в том, что нет аллергии на яблочный уксус, чтобы он не спровоцировал раздражение.

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Использовать пищевую соду

Это средство помогает удалить загрязнения и омертвевшие клетки кожи.

После проведения процедуры отбеливания кожи нужно обязательно нанести увлажняющий крем. Однако, стоит помнить о том, что пищевую соду можно использовать не чаще, чем один раз в два дня.

Использование картофеля

В этом овоще содержатся определенные вещества, которые могут отбеливать кожные покровы, а также осветлять их тон. Картофель может удалить черные точки, убрать пигментные пятна и выровнять оттенок кожи.

Нужно просто натереть этот овощ на терке и выжать сок. Смочить в соке картофеля ватный тампон, нанести его на шею и оставить на несколько минут.

Затем необходимо смыть теплой водой. Для достижения максимального результата рекомендуется использовать это средство ежедневно.

В итоге кожные покровы будут красивыми, светлыми и сияющими.