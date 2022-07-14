Экономика: Как России удалось пробить блокаду Калининграда

Уже во второй раз за несколько дней Запад отступил в санкционной войне с Россией. Сперва Канада пообещала вернуть «Северному потоку» немецкую турбину, а теперь и руководство Евросоюза велело Литве разблокировать железную дорогу в российский Калининград. Представители Литвы возмущены, однако и РФ есть над чем в этом смысле работать далее.

Еврокомиссия в среду опубликовала инструкцию по транзиту товаров из России. Согласно разъяснениям, железнодорожный транзит в Калининград ряда товаров отныне разрешен, но с оговорками. Так, можно опять перевозить нефть и нефтепродукты, уголь, сталь, железо, дерево, цемент. Однако объемы транзита должны оставаться в пределах средних величин за последние три года.

Иными словами, в Брюсселе хотят не допустить, чтобы перевозимые товары шли не в Калининград, а незаметно сворачивали на внутренние рынки самих стран ЕС, вопреки режиму введенных четыре месяца назад санкций. При этом перевозить военную продукцию, товары двойного назначения и технологии по-прежнему нельзя.

В российском МИДе решение Брюсселя – едва ли не впервые после 24 февраля – осторожно поприветствовали. «Это решение, снимающее ограничения для определенной номенклатуры продукции, перевозимой железнодорожным транспортом, – проявление реализма и здравомыслия. Хотя вопросы по содержанию данного документа у нас остаются», – заявила представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, при изучении разъяснений Еврокомиссии дипломаты исходят из приоритетной задачи – всеобъемлющего жизнеобеспечения Калининградской области.

Дипломат сообщила, что на протяжении последних четырех недель Москва находилась в прямом контакте с представителями Евросоюза по данному вопросу. «Были в курсе подготовки Брюсселем соответствующих решений», – признала она, добавив, что «российской стороной будет налажен плотный мониторинг того, как указанные шаги ЕС будут реализовываться на практике».

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал редким случаем признание справедливыми требований РФ по транзиту. «Редкий случай, когда кретинизм и пещерную русофобию в Брюсселе победили просветы разума», – написал Медведев в Telegram-канале.

Однако некоторые российские сенаторы восприняли решение Брюсселя не столь оптимистично. «Разъяснения Еврокомиссии по транзиту в Калининград являются полным произволом, не основаны на нормах права и нарушают суверенитет Российской Федерации», – сообщил председатель сенатского комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Это решение, скорее, стало результатом компромисса между Брюсселем и Вильнюсом, полагает замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. «Литва и руководство Евросоюза могут дискутировать на своей полянке о чем угодно, но препятствовать перевозке грузов из РФ в Россию они не вправе. Нынешнее решение Запада ни в коем случае нельзя называть и считать оптимальным для России», – сказал сенатор газете ВЗГЛЯД.

По его мнению, Еврокомиссия и Литва должны вернуться к неукоснительному и безусловному исполнению пунктов совместного заявления России и Евросоюза о транзите между Калининградской областью и остальной территорией России, которое было принято 11 ноября 2002 года. Сенатор уверен:

«Брюссель и Вильнюс должны принести нам извинения за грубое нарушение этих договоренностей.

Они должны дать объяснения – на основании чего была организована блокада, и провести наказание виновных в этом безобразии и возместить потери, понесенные Россией за время блокировки Калининградской области».

Сенатор напомнил, что даже в разгар холодной войны был обеспечен транзит – авиационный, железнодорожный и автомобильный из ФРГ в Западный Берлин через территорию ГДР – на гораздо большее расстояние, нежели расстояние между Калининградской областью и остальной территорией России.

«В общем, если ЕС и Литва не восстановят свою связь с реальностью, нам придется ее возвращать, – подчеркнул сенатор. – Не хочу расписывать весь инструментарий, которым Россия будет это делать, но чем быстрее они вернутся в реальность, тем будет лучше и для них, и для мира во всем мире».

В самом Калининграде одобрительно восприняли решение Брюсселя. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков. Правда, остается неясным механизм определения среднего объема транзитных грузов в регион и последствия от запрета наземного автомобильного транзита в область, добавил он. «Непонятно, как это будет реализовано и что из этого следует. Если мы начнем большую стройку и нам понадобится много цемента, и его объем в какой-то момент превысит среднее значение за последние три года в силу объективного потребления. Мы должны что будем сделать? Остановить стройку?» – риторически спрашивает глава пресс-службы.

Позднее сам губернатор Антон Алиханов выступил с кратким заявлением: «Решение является только первым шагом в решении проблемы, требуется аналогичное решение и в части автомобильных перевозок». Губернатор поблагодарил «коллег из МИД РФ за этот результат» и пообещал продолжать добиваться полного снятия ограничений.

Тем временем в Вильнюсе многие сочли, что Литва опозорилась. Как считает местная оппозиция, больше всего опозорился министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который, как известно, был одним из главных инициаторов введения блокады Калининграда.

Как сообщила оппозиционная фракция экс-премьера Саулюса Сквернялиса «Демократы во имя Литвы», глава МИДа должен взять на себя ответственность за неблагоприятное для балтийской республики решение Еврокомиссии по калининградскому транзиту. Как отмечается в ее сообщении, деятельность министра «превратилась в единоличные акции», из-за которых Литва оказалась в одиночестве на международной арене.

Фракция требует вызвать Ландсбергиса и заслушать его, хотя тот сейчас находится в отпуске, за несвоевременность которого его, к слову, тоже критиковали. «Литва не сумела защитить свои позиции по калининградскому транзиту. Тем самым уничтожена суть санкций. Кроме того, уже не первый раз на наше государство брошена тень, нанесен ущерб его имиджу как солидного и ответственного партнера», – возмущался экс-премьер Сквернялис.

Другой экс-премьер Андрюс Кубилюс, ныне депутат Европарламента, назвал решение Брюсселя уступкой, сделанной под давлением России, и выразил тревогу тем, что нажим со стороны Москвы на ЕС теперь усилится. «Получается, что интересы малых стран, национальные интересы Литвы игнорируются. Смягчением транзитного регламента Литву отдают под коридор для транзита российских товаров», – посетовал староста входящей в правящее большинство фракции Союза либералов Эугениюс Гентвилас.

Президент республики Гитанас Науседа до конца дня в среду хранил молчание, хотя в те дни, когда блокада только начиналась, он лично пообещал, что Литва не пойдет на уступки в вопросе транзита и ни о каких «коридорах» в Калининградскую область речи быть не может.

А литовский МИД, в отсутствие своего шефа Ландсбергиса, попытался сделать хорошую мину при плохой игре. Пресс-служба ведомства поприветствовала решение Еврокомиссии. По ее словам, Литва как член евроатлантического сообщества «не может игнорировать позиции и оценки стратегических партнеров в сфере международных дел и политики безопасности».

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов уверен, что Москва продолжит добиваться полной свободы доставки грузов в свой анклав. «Решение Еврокомиссии разблокировать транзит в Калининград на определенных условиях смягчит проблему, но не решит ее», – отметил политолог.

То, что Литва одобрит условия Еврокомиссии, было предсказуемо, продолжает Ремизов. Но – подчеркивает он – даже если сейчас решение ЕК условно устроит и Россию, то как только у нее возникнут возможности для усиления давления на Европу, Москва их использует, подчеркнул Ремизов. «В данный момент Россия, вероятнее всего, вынужденно примет статус-кво по калининградскому транзиту, – считает политолог. – Но в дальнейшем, когда окна уязвимости по Украине закроются, можно будет возобновить давление на ЕС в этом вопросе. Очевидно, что сейчас невозможно вести наступление по нескольким направлениями сразу: дипломатическим и военным».

«Вопрос о транзите еще не закрыт, – резюмировал Ремизов. – Внешний контроль над обеспечением собственной территории ни для какого сильного государства не может быть приемлемым. Думаю, в скором времени мы узнаем, есть ли у Москвы в арсенале какие-то инструменты воздействия на Вильнюс».

Как уже писала газета ВЗГЛЯД, Литва с середины июня закрыла транзит ряда грузов, подпадающих под санкции ЕС, по железной дороге в Калининград. Запрет включал в себя до 40–50% номенклатуры грузов. 10 июля Литва реализовала новый этап ограничений на транзит в рамках антироссийских санкций ЕС. Начал действовать запрет на перевозки алкоголя, промышленных химикатов на основе спирта, древесины и цемента. Так, только за понедельник таможня Литвы не пропустила 34 фуры.

Москва пригрозила принять меры, не исключая даже силовые. Замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров пригрозил НАТО настоящей «мясорубкой». Его коллега Андрей Клишас говорил, что блокада анклава может стать «основанием для очень жестких и абсолютно законных действий». А за день до решения Брюсселя президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу, на которой обсудили возможный «совместный ответ» на ограничение калининградского транзита.

Кстати, в среду стало известно, что Запад пошел на уступку РФ и на другом участке экономической войны. Как сообщила газета The Globe and Mail со ссылкой на свои источники, одна из турбин для газопровода «Северный поток», застрявшая было в канадском Монреале из-за санкций против Газпрома, уже находится на пути в Европу.

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