Украинские войска обстреляли под Херсоном Новую Каховку

Украинские войска обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, сообщил пресс-секретарь администрации региона Сергей Мороз.

«ВСУ снова обстреляли Новую Каховку. Знаем, что есть попадание. Сейчас уточняется степень повреждений», – приводит слова пресс-секретаря администрации региона РИА «Новости».

Позже в пресс-службе администрации Херсонской области сообщили, что средства противовоздушной обороны ВС РФ сбили пять ракет, запущенных украинскими военными по Новой Каховке, обломки двух из них упали в районе завода «Сокол».

Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие, пострадали 90 человек, но данные неполные – под завалами остаются люди.

По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам.

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