 

Стало известно, как динозавры пережили вымирание после глобального похолодания

14.07.2022, 0:50, Разное
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До недавнего времени считалось, что динозавры жили в жарком и засушливом климате, но специалисты доказали: животные древности могли обитать и в приполярных регионах, поэтому сталкивались с холодом и снегом регулярно.

В конце триасового периода активизировались вулканы и начались массовые извержения. Все это привело к резкому увеличению концентрации углекислого газа в атмосфере. Также воздух наполнился серой, что способствовало наступлению глобальной зимы.

После изучения отложений, которым около 206 миллионов лет, эксперты обнаружили останки динозавров и следы формирования льдов. По их мнению, выживанию пернатых рептилий способствовал высокий уровень обмена веществ. Размножаться и распространяться они могли спокойно, так как другие виды просто постепенно исчезли.



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