Скандалы: Майнеры криптовалюты в ужасе от убытков

Владельцы ферм массово распродают видеокарты, использующиеся для майнинга криптовалют

Причина – резкое падение курса биткоина до полуторагодового минимума (с 40 тыс. долларов его цена снизилась до 19 тыс. долларов) и одновременное укрепление рубля. Кроме того, участников рынка напугали анонсированные изменения в правилах деятельности сети Ethereum, из-за чего добыча ETH с помощью видеокарт рискует стать экономически невыгодным процессом.

К тому же летом ресурсные компании традиционно повышают стоимость электроэнергии. В результате всё чаще возникает ситуация, когда затраты на электричество оказываются выше дохода от майнинга криптовалюты. Из-за этого резко снизились цены на видеокарты. Так, Nvidia GeForce RTX 3090 продают всего за 170 тыс. рублей, хотя три месяца назад за неё просили более полумиллиона рублей. Впрочем, как отмечают аналитики, вся эта ситуация больше затронула так называемых домашних майнеров, на ажиотаже решивших вложиться в модный бизнес и не просчитавших все риски. В результате уже родился анекдот:

«Январь 2014 года: «Конечно, я буду брать ипотеку в долларах, курс стабильный, я же не идиот, чтобы переплачивать!» Апрель 2022 года: «Биткоин растёт, надо делать деньги! Возьму в банке кредит и куплю видеокарту за полмиллиона!»

Татьяна Нижегородская

Оригинал материала: “Наша Версия”