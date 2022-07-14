 

Скандалы: Майнеры криптовалюты в ужасе от убытков

14.07.2022, 0:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Владельцы ферм массово распродают видеокарты, использующиеся для майнинга криптовалют

Причина – резкое падение курса биткоина до полуторагодового минимума (с 40 тыс. долларов его цена снизилась до 19 тыс. долларов) и одновременное укрепление рубля. Кроме того, участников рынка напугали анонсированные изменения в правилах деятельности сети Ethereum, из-за чего добыча ETH с помощью видеокарт рискует стать экономически невыгодным процессом.

К тому же летом ресурсные компании традиционно повышают стоимость электроэнергии. В результате всё чаще возникает ситуация, когда затраты на электричество оказываются выше дохода от майнинга криптовалюты. Из-за этого резко снизились цены на видеокарты. Так, Nvidia GeForce RTX 3090 продают всего за 170 тыс. рублей, хотя три месяца назад за неё просили более полумиллиона рублей. Впрочем, как отмечают аналитики, вся эта ситуация больше затронула так называемых домашних майнеров, на ажиотаже решивших вложиться в модный бизнес и не просчитавших все риски. В результате уже родился анекдот:

«Январь 2014 года: «Конечно, я буду брать ипотеку в долларах, курс стабильный, я же не идиот, чтобы переплачивать!» Апрель 2022 года: «Биткоин растёт, надо делать деньги! Возьму в банке кредит и куплю видеокарту за полмиллиона!»

Татьяна Нижегородская

Оригинал материала: “Наша Версия”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07.22 / В Подмосковье проголосовали за сервис по заказу автобусов в еще одном ЖК

31.05.21 / The Station: Rivian rolls towards an IPO and Quantumscape makes a big battery hire

26.03.21 / Для удобства хранения сбережений Центробанк выпустит серию банкнот номиналом от 100 млн до 1 млрд рублей

09.09.21 / С приходом нового сезона: когда и зачем менять шампунь и кондиционер

16.01.22 / “Надо ж так загадить город”: Шнуров выпустил новую песню о работе петербургских чиновников

10.01.22 / «Тоталитаризм точно не вечен, даже самый глухой и безнадежный»

19.03.22 / Высокий пучок с косичками, голливудский хвост и другие вечерние прически с Недели моды Нью-Йорка и Парижа

12.04.21 / Роскосмос получит 600 миллиардов рублей на продвижение торговой марки «Поехали!»

13.11.21 / Всероссийский союз вахтёров поблагодарил правительство за введение QR-кодов

18.09.21 / “Почему же ты все одна?”: ставим на место “доброжелателей” с таким вопросом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика