Мнение: ДНР и КНДР

Некто Пушилин Д.В. ведет Telegram-канал.

Сегодня в этом канале появилась вот такая запись:

«Корейская Народно-Демократическая Республика сегодня признала Донецкую Народную Республику.

Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии.

Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса.

Данное политическое решение станет основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики. Двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий наших государств. Уверен, что нас ждет активное и плодотворное сотрудничество».



отсюда

Мне вот интересно, Пушилин Д.В. искренне верит в то, что написал? Про «укрепление государственности», про «победу нашей дипломатии», про «весомую поддержку», про ожидание «плодотворного сотрудничества»?

А если верит, почему не написал, что считает братом по крови и духу лидера КНДР Ким Чен Ына? Почему не написал, что КНДР для ДНР – ориентир и пример для подражания в построении подлинно народного государства? Смертная казнь в ДНР уже есть, как и в КНДР… Правда демократии в ДНР пока вроде бы поменьше, чем в КНДР, в КНДР – демократия вписана в название государства с большой буквы, чего пока нет у ДНР, даже с маленькой буквы….

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