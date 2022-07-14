Мнение: Следующий уровень

Сообщают, что Киев ведет переговоры о поставке боеприпасов к системам HIMARS повышенной дальности (до 300 км)

В общем-то, изначально было понятно, что первый этап – успокаивающий – заключался в поставках самих систем и для успокоения – самых «простых» ракет с минимальной для той системы дальностью.

Однако речь идет не просто о неком вооружении, а о целой технологии ведения боевых действий. Технологии, которую американцы опробовали в режиме боевого применения против регулярного противника во время войны в Заливе. После чего эту технологию «доработали напильником» и теперь продают именно её, а не просто «железо», каким бы хорошим оно ни было.

Собственно, что отличает сверхдержаву от бантустана – это как раз способность успешно торговать технологиями. Когда Путин в 2007 году презентовал своей «мюнхенской речью» идею «энергетической сверхдержавы», он пытался продавать именно нефть и газ. Хотя сверхдержава – это именно про технологии. А вот с ними у хромой «энергетической сверхдержавы» крайне негусто. Что, в общем-то и привело ее к закономерному краху.

США создали технологию сетецентрической войны, где обособленные и зачастую удаленные друг от друга подразделения связаны между собой в единую информационную сеть, работая в интересах друг друга на «горизонтальных» связях. Командование ставит общую задачу, а централизованная распределенная сеть решает – как ее выполнить. И выполняет.

Эта технология абсолютно не вписывается в традиционную российскую жесткую вертикаль-иерархию, причем на ментальном уровне. (Не сказать, что российская армия поголовно замшелая и не понимает новые решения: мой хороший знакомый, работавший помощником начальника Генерального штаба, годами пробивает идеи сетецентрических решений. Но, как можно видеть на практике – без особого результата)

Система HIMARS включена в качестве одного из узлов-звеньев такой распределенной системы в общую сеть. Отдельно от неё как некий гибрид ракетного вооружения и системы залпового огня она где-то на уровне российских (советских) аналогов. Более точная, более дальнобойная, с принципиально иной схемой заряжания, на которую уходит 5-7 минут вместо получаса у нас. Но в любом случае на «чудо-оружие» в самостоятельном качестве она не тянет.

А вот в связке с разведкой всех видов и типов, которая выдает указания в режиме реал-тайм, такая система превращается в крайне неприятного противника.

Поэтому смысл передачи систем в «минимальной комплектации» вполне логичен: обучить украинскую армию новой для нее технологии в полевых и боевых условиях. Учебные полигоны – это одно, а реальная боевая работа – нечто иное. Теперь, когда опыт получен, система как минимум опробована, приходит время переходить на новый уровень. Поэтому и поставка более серьезных боеприпасов. Теперь ВСУ (а если быть точнее, то HIMARSы подчинены силам специальных операций ВСУ) будет учиться взаимодействовать не просто с тактической разведкой, а с разведкой спутниковой и авиационными комплексами радиообнаружения и наведения (их у нас привычно называют АВАКС – Airborne Warning and Control System — «авиационная система предупреждения и контроля»)

По сути, Украина де-факто становится страной НАТО, ускоренно интегрируясь с ее структурами. Мало того – это единственная на сегодняшний день страна НАТО (пусть и неформально в него входящая), которая имеет реальный боевой опыт борьбы с технологичным регулярным сильным противником.

Вопрос, который здесь возникает, безусловно, является сугубо риторическим – кто еще сделал больше для появления на наших границах страны блока НАТО с опытом и почти уже прошедшей интеграцию с военными структурами альянса, чем российское руководство?

Не будь 24 февраля, сколько лет заняла бы эта стремительная интеграция (если бы она вообще состоялась)? Теперь же ситуация прошла точку невозврата. И уж теперь-то точно мы получаем высокомотиворированного, подготовленного и вооруженного противника, имеющего все резоны в будущем для реванша.

Трудно даже представить себе вред, который принесли авантюристы, решившие провести парад на Крещатике. Представить и оценить. Так как последствия будут носить отложенный характер на десятилетия.

И это в лучшем, кстати говоря, случае. Теперь НАТО получило в свои руки инструмент, с помощью которого оно примет непосредственное участие в любых возможных событиях внутри России после того, как режим схлопнется и на нашей территории воцарится даже на короткое время хаос и вакуум власти.

Мне могут возразить – ну так если мы победим Украину, эти возможные риски будут сняты?

Ответ здесь напрашивается сам собой: «ЕСЛИ».

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