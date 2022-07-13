Серебряный, обратный, неоновый: свежие тенденции дизайна французского маникюра на июль

Французский маникюр не утрачивает своей актуальности на протяжении длительного времени, и, кажется, этот нейл-дизайн никогда не выйдет из моды. Есть множество отличных вариантов, которые позволят сделать образ более стильным и оригинальным.

Французский маникюр является достаточно утонченным и элегантным.

Его можно использовать для повседневной носки, так как он стилизует руки и удлиняет пальцы, создавая просто невероятный эффект.

Вот несколько отличных вариантов дизайна ногтей, которые подойдут каждой девушке и подчеркнут красоту рук.

Серебряный французский маникюр

Это отличный дизайн ногтей, который просто идеально подойдет для особого случая. Такой маникюр выглядит стильно и элегантно. Для его выполнения нужно на кончик ногтя наносить не белый лак, а серебристый.

Кроме того, некоторые пальцы можно украсить камнями. В итоге получится элегантный, но при этом простой эффект. Такой маникюр отлично подойдет для свадьбы или же другого торжественного мероприятия.

Матовый французский маникюр

Это один из самых востребованных дизайнов ногтей. Такой нейл-арт выглядит современно и остается актуальным всегда.

Это самый обычный френч, но только с матовым эффектом. При желании один палец на каждой руке можно сделать акцентным и выполнить интересный рисунок при помощи золотистого или серебристого лака.

Маникюр омбре и обратный французский маникюр

Этот дизайн сочетает в себе два тренда этого лета. Эффект омбре состоит из очень мягкого градиента, который представляет собой переход от телесного цвета к белому кончику.

Это отлично сочетается с перевернутым френчем, который предполагает использование белой основы вместо кончика. Сочетая две эти техники, можно получить просто невероятный нейл-дизайн, который точно никого не оставит равнодушным.

Розовый французский маникюр

Это отличный вариант для лета, если хочется добавить своему образу немного яркости. Хорошо смотрится френч, где кончик ногтя переходит от белого к розовому цвету фуксии. Каждый последующий палец стоит накрасить более темным оттенком лака, чем предыдущий.

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Добавив тонкие линии в форме треугольника, можно получить довольно оригинальный дизайн ногтей, который будет также простым и элегантным. При желании розовый цвет можно легко заменить любым другим, но этот оттенок идеально подчеркнет летний загар.

Французский маникюр с неоновыми тонами

Неоновые цвета никогда не выйдут из моды. Особенно красиво смотрится ярко-желтый оттенок.

Выполняя кончики в неоновом цвете вместо белого и сочетая все это с техникой перевернутого французского маникюра, можно получить действительно оригинальный дизайн ногтей, который идеально подойдет для лета.

Французский маникюр в черном цвете (главное фото)

Это просто невероятно красивая и эффектная версия френча. Маникюр нюдового оттенка с черным кончиком с блестящим эффектом выглядит просто потрясающе. Чтобы завершить дизайн ногтей, можно добавить цветок на безымянный палец.

В итоге получится очень элегантно и эффектно.

Фиолетовый, черный и белый

Чтобы сделать оригинальный нейл-арт, стоит добавить больше цветов. Красиво смотрится французский маникюр, выполненный в сиреневых тонах.

Чтобы сделать его еще более интересным, стоит добавить черно-белые украшения на 2-3 ногтя на каждой руке.

Синий с черным

Это один из самых оригинальных и идеальных дизайнов маникюра, который отлично подойдет для любого времени года. На ногтевую пластину нужно нанести черный лак, а кончик ногтя накрасить ярко-синим. Такой дизайн точно никого не оставит равнодушным.

Французский маникюр выглядит элегантно, красиво и утонченно. Можно создать множество интересных дизайнов ногтей. Многое зависит от собственных предпочтений.