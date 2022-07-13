Необязательно менять стрижку: трендовые укладки помогут обновить образ

Недели мод и популярные сериалы диктуют нам модные тенденции не только в одежде, но и в прическах. Сегодня, чтобы создать уникальный и стильный образ, необязательно делать стрижку, достаточно всего лишь использовать несколько трендовых укладок и аксессуаров. Каких именно, мы рассмотрим в этой статье.

Платки

В 2022 году стилисты советуют всем модницам приобрести этот аксессуар, так как он позволяет подчеркнуть красоту волос, выделить особенности внешности и даже самому строгому деловому образу придать легкость и женственность.

Шелковый платок – поистине универсальная вещь. С его помощью вы можете красиво обвязать пучок, завязать хвост, вплести его в косу или, свернув его жгутом, сделать уникальный тканевый обруч. Также вы можете использовать его как бандану или с распущенными волосами в стиле хиппи.

Ободки

Это аксессуар, который то входит в моду, то выходит из нее. 2022 год – время, когда он снова стал трендом. Основная цель ободка – внести в образ немного мечтательности, романтизма и свежести.

Если узкий прямой вариант аксессуара кажется вам недостаточно интересным, то вы всегда можете выбрать его альтернативу – стильный зигзагообразный обруч, ставший популярным благодаря сериалу «Эйфория».

Заколки

Модный аксессуар, актуальность которого неподвластна времени. Заколки идеально сочетаются с разными стилями в одежде и подходят для любого случая.

В качестве украшения вы можете либо выбрать одинаковые атрибуты, либо использовать аксессуары различной формы, фактуры, размера и цвета. Существует большое количество стилей заколок, что позволит вам с легкостью найти ту, которая идеально дополнит ваш стиль.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Косички у лица

Тренд, пришедший к нам из 2000-х. Такая прическа сделает ваш образ милым, очаровательным, легким, беззаботным и игривым, акцентируя внимание на лице. Косички дополнят любую прическу, будь то хвостик, пучок, полусобранные или распущенные волосы.

Стразы

Ультрамодный аксессуар, получивший право на жизнь благодаря сериалу «Эйфория».

Стразы в волосах сделают любой образ более элегантным, кокетливым, изысканным и утонченным. Их можно расположить как посредине на проборе, так и по всей длине волос.