 

Военкор описал охоту на американскую гаубицу М777

13.07.2022, 23:35, Новости дня
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Военный корреспондент Александр Коц описал охоту на американскую гаубицу М777.

«В огромный бетонный ангар стекольного завода, что на пути от Лисичанска к Северску, влетело точно в крышу, разбив перекрытия и обрушив тонны бетона на стоявший внутри американский бронированный тягач с гаубицей. Расчет ВСУ был обнаружен аэроразведкой на позициях, с которых украинские артиллеристы обстреливали Рубежное и Северодонецк. Было принято решение проследить маршрут движения М777, который и вывел наши средства поражения на этот ангар», – сообщил Коц в своем Telegram-канале. Он также добавил, что приведенную в негодность гаубицу сейчас изучают российские специалисты.

«Расчетами 155-мм гаубиц М777 командуют американские инструкторы. Об этом стало известно после того, как военные ЛНР затрофеили уничтоженное орудие под Лисичанском. Расчет был накрыт в зоне ожидания, где украинские артиллеристы пополняли боезапас. Местные жители рассказали, что гаубицы охраняли около 100 спецназовцев ВСУ. А курировал расчеты чернокожий инструктор. По данным разведки, это – житель США. Являлся ли он кадровым военным или отставным инструктором – неизвестно», – рассказал Коц.

Напомним также, военный репортер Евгений Поддубный рассказал в своем Telegram-канале про первую трофейную американскую гаубицу M777. По его словам, гаубицу M777, которую прозвали «три топора», нашли бойцы Народной милиции ЛНР. «Из пушки боевики киевского режима били по кварталам Рубежного. Руководил расчетом иностранный темнокожий специалист, охраняли гаубицу иностранные наемники. Пушка Б/У и с большим пробегом по Украине (Пострадала в ходе успешной контрбатарейной борьбы). Но это версия с цифровым баллистическим калькулятором. Боевая информационная система уже уехала в закрытые ведомства», – сообщил Поддубный.

В воскресенье в Минобороны РФ сообщали, что российские ВКС уничтожили два украинских ангара с американскими гаубицами M777, обстреливавших Донецк. Днем позже в Минобороны РФ сообщали, что высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе Радушного Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 «Пион».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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