 

Вучич назвал конфликт в Украине мировой войной Запада против России

13.07.2022, 23:35, Новости дня
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Президент Сербии Александар Вучич заявил, что конфликт в Украине – мировая война, в которой Запад воюет против РФ с помощью украинских солдат.

«Мы должны понимать, что в условиях, когда идет мировая война, оставьте разговоры о том, что это региональная или локальная война. Весь западный мир через украинцев воюет с Россией, это мировой конфликт. Не хватает только значительного конфликта на территории Азии», – приводит слова Вучича ТАСС.

Сербский лидер отметил, что ситуация в Украине влияет и на Балканы, однако заверил, что Сербия приложит все усилия для сохранения мира в регионе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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