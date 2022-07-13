Вучич назвал конфликт в Украине мировой войной Запада против России

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что конфликт в Украине – мировая война, в которой Запад воюет против РФ с помощью украинских солдат.

«Мы должны понимать, что в условиях, когда идет мировая война, оставьте разговоры о том, что это региональная или локальная война. Весь западный мир через украинцев воюет с Россией, это мировой конфликт. Не хватает только значительного конфликта на территории Азии», – приводит слова Вучича ТАСС.

Сербский лидер отметил, что ситуация в Украине влияет и на Балканы, однако заверил, что Сербия приложит все усилия для сохранения мира в регионе.

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