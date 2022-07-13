Исследователи разрабатывают компьютерную модель, чтобы предсказать, нанесет ли пестицид вред пчелам

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13.07.2022, 23:27, Разное
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Исследователи из Инженерного колледжа Университета штата Орегон использовали возможности искусственного интеллекта для защиты пчел от пестицидов. Сообщает портал phys.org.

Кори Саймон, доцент химического машиностроения, и Сяоли Ферн, доцент компьютерных наук, руководили проектом, который включал обучение модели машинного обучения для прогнозирования того, будет ли какой-либо предлагаемый новый гербицид, фунгицид или инсектицид токсичным для медоносных пчел на основе молекулярная структура соединения.

Выводы, представленные на обложке  Журнала химической физики  в специальном выпуске «Химический дизайн с помощью искусственного интеллекта», важны, потому что многие фруктовые, ореховые, овощные и семенные культуры зависят от опыления пчелами.

Без пчел, переносящих пыльцу, необходимую для размножения, почти 100 коммерческих культур в Соединенных Штатах исчезли бы. Глобальное экономическое влияние пчел ежегодно оценивается в более чем 100 миллиардов долларов.

В сельском хозяйстве широко используются пестициды, которые повышают урожайность и обеспечивают продовольственную безопасность, но пестициды могут нанести вред нецелевым видам, таким как пчелы. А поскольку насекомые и сорняки в конечном итоге вырабатывают устойчивость, необходимо постоянно разрабатывать новые пестициды, которые не вредят пчелам.

Аспиранты Пинг Янг и Адриан Хенле использовали данные о токсичности медоносных пчел из экспериментов по воздействию пестицидов, в которых участвовало около 400 различных молекул пестицидов, чтобы обучить алгоритм прогнозировать, будет ли новая молекула пестицида токсична для медоносных пчел.

«Алгоритм объявляет две молекулы похожими, если они имеют много путей с одинаковой последовательностью атомов и связей», — сказал Ян. «Наша модель служит заменой для эксперимента по токсичности пчел и может быть использована для быстрого скрининга предложенных молекул пестицидов на предмет их токсичности».



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