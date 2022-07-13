Скандалы: Женщина в плюсе

Как санкции против Потанина повлияют на его развод

Судебные тяжбы между совладельцем «Норникеля» Владимиром Потаниным и его бывшей супругой Натальей тянутся уже больше восьми лет. Женщина в 2021 году добилась рассмотрения дела в Лондоне, известного лояльностью судов по отношению к бывшим супругам крупных бизнесменов. 27 июня 2022 года Владимир Потанин оспорил в Верховном суде Лондона решение, по которому Наталья может получить половину его доли в «Норникеле» (сейчас она оценивается примерно в $9,1 млрд) и половину всех дивидендов, выплаченных с 2014 года.

29 июня Великобритания включила Владимира Потанина в санкционные списки. Насколько это увеличило шансы на успех Натальи Потаниной в одном из самых дорогих бракоразводных процессов в мире?

Многое поменялось в жизни российских миллиардеров в последние месяцы. Нежно любимые виллы на Французской Ривьере заброшены и пустуют, яхты курсируют вдоль берегов Турции вместо привычного Средиземноморья, роскошные супер-джеты простаивают в аэропортах.

Но есть кое-что неизменное. Жены российских бизнесменов продолжают разводиться с ними в Лондоне. И если представлять интересы подсанкционных лиц без специальной на то лицензии британские юристы не могут, то их бывших жен — вполне. Правда, услуги их недешевы. Так, к примеру, российский миллиардер Фархад Ахмедов согласился выплатить своей бывшей жене Татьяне Ахмедовой 150 млн фунтов стерлингов ($207 млн), из них 74,7 млн фунтов ($103 млн) женщина заплатила фонду Burford Capital, представлявшему ее интересы в судах.

Самым дорогим из бракоразводных процессов мог бы стать развод Натальи и Владимира Потаниных. В рейтинге богатейших людей России 2022 года совладелец «Норникеля» занимает второе место с состоянием $17,3 млрд.

В 2019 году Наталья Потанина говорила, что получила от мужа после разбирательств в России около $41,5 млн, а Потанин настаивал, что речь шла о $84 млн. Как бы то ни было, претензии ее сейчас значительно больше — она требует 50% доли бывшего супруга в «Норильском никеле» (сейчас она оценивается примерно в $9,1 млрд) и половину всех дивидендов, выплаченных по акциям компании с 2014 года.

Потанины были женаты с 1983 года, в 2013-м миллиардер подал на развод. Суд в Москве установил, что брак фактически распался еще в 2007 году, и в феврале 2014 года расторг его. В 2011 году Наталья подала иск уже в Англии.

Предметом спора до сих пор является юрисдикция — миллиардер убежден, что, поскольку они не жили на территории Великобритании как семья, дело может рассматриваться только в России. Наталья же считает, что имеет право как жительница Лондона на британское правосудие: в 2014 году она получила вид на жительство в Великобритании, а с 2017 года выбрала Лондон местом постоянного проживания. В 2019-м Верховный суд отклонил иск Натальи, уточнив, что рассмотрение этого дела устранило бы последние препоны на пути превращения Лондона в «столицу бракоразводного туризма». Это решение она обжаловала и наконец добилась успеха: в декабре 2021 года суд разрешил ей начать процесс в Великобритании. Теперь уже Потанин добивается отмены этого решения, 27 июня он обратился Верховный суд Великобритании с соответствующим иском.

Взаимный обмен исками мог бы продолжаться, если бы 29 июня власти Великобритании не ввели санкции против Владимира Потанина. Что будет с процессом теперь?

Первые санкции в отношении российских предпринимателей были введены в 2014 году после присоединения Крыма. На тот момент в Великобритании рассматривалось дело о разводе Аркадия Ротенберга, и он смог успешно продолжить процесс, несмотря на введенные против него ограничения. Его интересы представляла крупная британская компания, вспоминает управляющий партнер юридической фирмы БИЭЛ Филипп Рябченко, работавший с миллиардером.

Сейчас отношение к санкционным лицам стало более жестким, особенно со стороны крупных юридических компаний, продолжает адвокат. Работа с российскими клиентами в текущей ситуации для британских юристов несет репутационные риски, а также, возможно, более пристальное внимание регуляторов. Более того, следует ожидать усиленного контроля со стороны регулятора за разумностью трат на юристов.

«У регулятора могут возникнуть вопросы, не помогают ли юристы подсанкционному лицу выводить деньги», — объясняет Рябченко. В такой ситуации, когда юрист не только несет репутационные риски, но еще и может быть ограничен в размере гонорара, нанять себе ​​самого известного адвоката Британии по бракоразводным делам, такого как баронессу Фиону Шеклтон по прозвищу Стальная Магнолия, представляющую интересы Потанина ранее, будет очень трудно.

Могут усугубиться проблемы и с оплатой счетов. До недавнего времени находящееся под санкциями лицо переводило деньги на счет в российском банке, затем иностранная компания, имеющая счет в российском банке, переводила их в Великобританию. Сейчас же это становится все сложнее, так как крупные российские банки попали под санкции, а западные уходят из России. Для перевода денег, возможно, будут открываться счета в дружественных юрисдикциях, к примеру, в Дубае, Гонконге и др.

Руководитель практики Private Wealth Maxima Legal Наталья Демина отмечает, что формальных оснований для отказа в продолжении предоставления судебной защиты Владимиру Потанину в английском суде в связи с введенными Великобританией санкциями нет. ​​Санкции подразумевают замораживание активов, запрет на поездки и на техническую помощь, связанную с воздушными судами («Asset freeze, Travel Ban, Technical assistance related to aircraft, Transport sanctions»), но не ограничивают его права на судебное разбирательство.

Но сложности могут возникнуть с исполнением судебного решения, продолжает Демина. Дело в том, что соглашение о правовой помощи и порядке признания и исполнения судебных решений между Россией и Великобританией отсутствует, поэтому решения могут с обеих сторон признаваться и исполняться только в линии общих правил международного сотрудничества. «Мы опасаемся, что данные принципы в отношениях между странами применяться в ближайшее время не будут», — говорит юрист.

При этом юридический казус заключается в том, что Потанин может теоретически использовать суд для въезда в Великобританию, несмотря на санкционный запрет. «Процессуальные нормы британского законодательства предполагают, что лицо, принимающее участие в споре, рассматриваемом британским же судом, имеет право присутствовать при рассмотрении дела», — говорит управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Это означает, что Потанин может заявить о намерении реализовать свое законное право и принять участие в процессе лично. «Если ради этого будут сделаны исключения в части ограничений на въезд, то это может создать прецедент, который в свою очередь может открыть лазейку в границе Великобритании для попавших под ее санкции лиц», — резюмирует собеседник Forbes.

Возрастают ли шансы Потаниной на успех из-за санкций против бывшего супруга? Опрошенные Forbes юристы считают, что геополитическая ситуация должна сыграть женщине на руку. Важно и то, что в случае победы в суде выигранные деньги она будет тратить, где и живет, — в Великобритании.

Появляются для Натальи и новые сложности: зачастую разводы используются подсанкционными лицами для спасения имущества. Сначала активы переписываются на супругу, затем происходит фиктивный развод, что сохраняет их от рисков взыскания и заморозки. Так что если Наталья и сможет отсудить что-то у бывшего супруга, то ей еще необходимо будет доказать, что она с ним не в сговоре. Впрочем, учитывая громкость этого процесса и публичные заявления Потаниной, такие мысли вряд ли у кого-то еще появятся.

Анастасия Ляликова

Оригинал материала: “Форбс”