Мнение: Китай и “русский фашизм”

Интересный взгляд А.Баунова на то, как на самом деле относятся в Китае к России, а также – как выглядит наша “борьба с мировыми гегемонами”, глядя из Азии.

“Пока закона о дискредитации союзной китайской армии нет, можно не только смотреть, но даже рекомендовать выдающийся 162-й выпуск Масяни. Главный его сюжетный ход — китайский лидер, объявляющий спецоперацию по искоренению в России нацистов, при этом кажется чисто теоретическим переносом реальной войны в гипотетическую, так сказать остроумным риторическим и педагогическим приемом.

Это не так. Я несколько раз ездил в Китай с репортерскими и страноведческими целями между 2004 и 2010 годом — без знания языка, но с фиксерами-переводчиками и разговорами с людьми простыми и не очень. И тема русского фашизма, вернее фашизма русских тогда не просто существовала среди китайцев, а была прямо-таки среди главных. То есть три первых мысли, ассоциации, сюжета в связи с Россией выглядели так: 1) сильный Путин 2) медленный экономический рост/они все просрали 3) русские скинхеды.

Русские скинхеды встречались во всех разговорах о возможном туризме, работе, учебе, бизнесе в России, их обсуждали в сети, а русские марши с Манежкой попадали на заметное место в тамошних новостях. И все вместе ложилось на почву никогда не исчезавшей коллективной памяти об участии России в унижении Китая, который она рвала на части вместе с другими империалистическими державами, «несправедливых договорах» и представлением, что Дальний Восток и даже Сибирь — колония, а не исконная земля русских, потому что русские — из Европы, а это Азия.

И хотя марши с тех пор подзавяли, в то время как пропаганда рассказывает о подвигах бурятов и дагестанцев на востоке Украины, в центре России фраза «только славянам» никуда не исчезла из объявлений, и даже прогрессивные театры говорили, что одного, максимум двух актеров азиатской внешности и то некуда девать. И если в предыдущий год ты на полном серьезе обсуждаешь, достаточно ли русская таджичка русская, чтобы представлять Россию на Евровидении, то на следующий год ты вполне закономерно идешь воевать в соседнюю страну, которая оказалась недостаточно русской, а злое Евровидение оказывается в параллельном нерусском мире, а таджичка запрещена.

Сама идея, что Россия захвачена некоторыми неправильным силами, от которых ее нужно освободить, тоже не просто гипотеза. С ней выросло старшее поколение китайцев, которым рассказывали, что Россия захвачена оппортунистами и ревизионистами и вот-вот продаст социализм и коммунизм капиталистам, что в некотором смысле так и произошло. Так что есть за что наказывать.

Ну и наконец, те же опоры современной российской риторики, которые изнутри России кажутся идеологией сопротивления мировым гегемонам, если вычесть из них антизападный пафос, привлекательный для Китая и некоторых развивающихся стран, звучат как весенние тезисы нового русского гегемонизма, своего рода глобальный русский марш: уникальная цивилизация, лучший мировой порядок, укреплять и возвращать, только православные спасутся, защитим культуру и семью в мировом масштабе, культ военных побед, города воинской славы от Калининграда до Порт-Артура и вот это всё, за чем недоверчивый китаец сквозь ласковые звуки стратегического партнерства способен расслышать шум марша, который совсем недавно был одним из его главных знаний о России (А.Баунов).