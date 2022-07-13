Аэропорт Хитроу просит авиакомпании продавать меньше билетов в попытке избежать хаоса

Администрация лондонского аэропорта Хитроу приняла решение ввести на два месяца ограничения на объём ежедневного пассажиропотока, пытаясь устранить хаос при регистрации и посадке на рейсы. Проблемы связаны с резким ростом спроса на поездки по мере снятия коронавирусных ограничений, поясняет Bloomberg. В результате самый загруженный аэропорт Великобритании уже не справляется с потоком пассажиров.



AP

Лондонский аэропорт Хитроу вводит двухмесячное ограничение на ежедневный пассажиропоток, чтобы попытаться избежать хаоса на рейсах. Таким радикальным способом администрация самого загруженного аэропорта Великобритании пытается справиться с растущим спросом на авиаперелёты, пишет Bloomberg. Однако промышленная группа Airlines UK, в которую входят авиакомпании British Airways и Virgin Atlantic, не приветствовала это решение Хитроу.

Ежедневный пассажиропоток аэропорта вплоть до 11 сентября этого года решено ограничить до 100 тыс. вылетающих пассажиров. Администрация аэропорта также просит перевозчиков воздержаться от продажи новых билетов на летний период, поскольку по текущим прогнозам до сих пор ожидается около 104 тыс. пассажиров в день. Причём это значительно меньше, чем 125 тыс. человек, которых Хитроу ежедневно принимал до пандемии COVID-19, отмечается в статье.

Как пояснила администрация, проблемы также связаны с тем, что аэропорт ещё не успел полностью восстановить необходимую численность персонала. Поэтому на некоторых ключевых позициях, таких как наземное обслуживание багажа, по-прежнему ощущается нехватка людских ресурсов. Лондонский хаб особенно сильно страдает от сбоев, поскольку резкий рост числа пассажиров в самое загруженное время года совпал с недостаточным количеством персонала, которое заметно уменьшилось за время пандемии, поясняет Bloomberg.

«Наша цель — гарантировать полёты подавляющего большинства пассажиров в аэропорту Хитроу этим летом. Мы понимаем, что это будет означать, что некоторые летние поездки будут либо перенесены на другой день, в другой аэропорт, либо отменены, и приносим извинения тем путешественникам, на чьи планы это повлияет», — заявил в пресс-релизе генеральный директор аэропорта Джон Холланд-Кей.

Некоторые авиакомпании уже отреагировали на призыв Хитроу — в частности, авиакомпания British Airways решила отменить ряд рейсов на летний сезон. И хотя ситуация в аэропорту сейчас не настолько критическая, как было весной, когда изображения длинных извивающихся очередей попали на первые полосы прессы, в последние недели хаб испытывал дополнительные трудности на фоне возобновления дальних международных рейсов. В частности, багаж пассажиров зачастую скапливался за пределами терминалов из-за нехватки грузчиков, пишет Bloomberg.

Из-за этого многие пассажиры начали приезжать заранее, что вызвало ещё больший хаос. В итоге во вторник администрация аэропорта выпустила специальное обращение с просьбой к пассажирам не приезжать более чем за три часа до вылета, говорится в статье.

Ограничение пропускной способности по всей Европе также привело к росту цен на билеты. Авиакомпания Deutsche Lufthansa AG заявила, что будет предлагать на июль месяц места только в своём самом дорогом классе бронирования, поскольку она сталкивается с новыми ограничениями. Этот шаг поднял стоимость даже самых дёшевых обратных рейсов между Лондоном и Франкфуртом до тысячи евро, пишет Bloomberg.

В прошлом месяце аэропорт Гатвик, второй по величине транспортный узел Лондона, также объявил, что ограничит количество ежедневных рейсов до 825 рейсов в июле и до 850 в августе, чтобы справиться с кадровым кризисом в авиационной отрасли. Аналогичные меры принял и амстердамский аэропорт Схипхол, вынудив голландскую авиакомпанию KLM ограничить продажу билетов, отмечается в статье.

Между тем сравнительная статистика по ценам на билеты и отмене рейсов показывает, что в Европе путешественники страдают от неразберихи в аэропортах. В то время как туристическая индустрия Азии всё ещё находится под влиянием пандемии COVID-19, а США страдают от нехватки пилотов, сообщается в статье.

Согласно данным авиационной аналитической компании Cirium, в Великобритании число отменённых в последнюю минуту рейсов почти утроилось в июне этого года, если сравнить с аналогичным периодом 2019 года, даже несмотря на то, что общее количество рейсов в целом до сих пор меньше. Авиакомпания British Airways, основным хабом для которой является аэропорт Хитроу, уже сократила этим летом около 13% запланированной пропускной способности после 10%-ного сокращения, о котором было объявлено в мае, пишет Bloomberg.

Проблема нехватки кадров усугубляется также забастовками в скандинавских странах, Франции и Великобритании. Генеральный директор Lufthansa Карстен Шпор уже предупредил, что в ближайшие недели не станет легче, и лишь к зиме обслуживание пассажиров нормализуется, говорится в статье. Немецкий перевозчик также сократил примерно треть своего персонала, оставив лишь около 100 тыс. человек, после ввода ограничений на поездки и из-за коронавируса.

При этом акции International Consolidated Airlines Group SA (материнской компании British Airways) вновь упали на лондонских торгах, сообщается в статье. За этот год акции потеряли в цене уже 28%, что можно считать третьим из самых негативных результатов в международном индексе из 30 авиакомпаний, который рассчитывает агентство Bloomberg.