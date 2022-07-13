Полезные тренды: какие модные цвета волос обладают омолаживающим эффектом

Если хочется выглядеть моложе и более привлекательно, то совсем не обязательно сразу же идти к пластическому хирургу. Можно просто сменить цвет волос. Это поможет изменить образ к лучшему. Вот несколько советов относительно того, какой цвет волос лучше всего выбрать, чтобы выглядеть моложе.

Какой цвет волос делает нас моложе

Стоит выбирать более светлые оттенки прядей, так как они помогают сделать образ красивым и сияющим. Отличным вариантом станут холодные тона. Вот некоторые из них.

Бронд

Если хочется визуально скрыть седину, то этот оттенок станет отличным выбором. Бронд представляет своего рода смесь коричневого и блонда.

Преимуществом цвета бронд является то, что он отлично подходит к любому оттенку кожи и волос совершенно любой длины.

Красно-русый

Этот цвет оказывает омолаживающее действие и придает лицу желаемую свежесть. Летом 2022 года все более актуальными становятся красные оттенки волос.

Однако стоит помнить о том, что этот цвет требует тщательного ухода. В противном случае оттенок не будет красивым и сияющим.

Рыжевато-русый

Это отличный вариант на лето, который позволит добавить в создаваемый образ определенную изюминку.

Если волосы темно-каштановые или черные, то такое небольшое изменение будет выглядеть довольно мило и привлекательно. Светлый оттенок поможет сделать внешность нежнее и моложе. Кроме того, рыжевато-русый цвет всегда остается в тренде.

Медовая дыня

Если натуральный цвет волос светлый, то фруктовые нотки будут выглядеть особенно красиво. Оттенок медовая дыня поможет придать внешности особое сияние.

Омбре

Красиво и стильно смотрится светлый оттенок коричневого, который плавно переходит к блонду.

Это помогает сделать внешний вид действительно сияющим и ярким. Омбре никогда не выходит из моды.

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Розовые акценты

Чтобы выбрать для себя такой цвет волос, нужно проявить определенную смелость. Розовый оттенок не только довольно яркий, но еще и несколько экстравагантный.

Этот цвет выглядит очень красиво и помогает добавить элегантности создаваемому образу.

Немного розового на кончиках волос поможет создать буквально вау-эффект.

Теплое мелирование

Это просто идеальный вариант для всех тех, у кого темно-русые волосы.

Нанеся несколько ярких бликов на темные пряди, можно добиться не только натурального, но красивого сияющего внешнего вида.

Медовый блонд

Если от природы каштановые волосы, то можно их красиво подчеркнуть. Можно достичь желаемого результата, если использовать оттенки медового блонда.

Этот красивый цвет, который просто неподвластен времени. Он всегда выглядит шикарно и создает своего рода ощущение экстравагантности. Такой образ точно никогда не выходит из моды.

Шоколадно-коричневый

Такой оттенок волос всегда выглядит ярко, модно и стильно. Шоколадно-коричневый цвет делает внешний вид визуально моложе.

Самое главное то, что при этом пряди остаются блестящими и здоровыми, а светлые кончики мягко обрамляют лицо. Коричневый цвет волос никогда не будет выглядеть скучно.

Как еще можно выглядеть моложе

Чтобы выглядеть моложе, не всегда нужно использовать определенные оттенки для окрашивания волос.

Можно использовать для окрашивания прядей технику балаяж. Это придает внешности более молодой и привлекательный вид и при этом выглядит максимально естественно.

Тонкие блики придают лицу легкий эффект сияния и помогают подчеркнуть красоту прядей.