Проблема, которая мешает летом не только полным: что делать, если бедра трутся друг о друга

В жару многие встречаются с таким явлением, как натирание бедер друг о друга. Это очень неприятно и неудобно. Обычно в процессе натирания кожа краснеет, на ней появляется мелкая сыпь или небольшие стертые ранки, которые причиняют боль.

Причины

Обычно бедра трутся друг о друга, когда кожа теплая или влажная. К раздражению чаще всего приводят следующие факторы:

Избыточный вес. При полных бедрах увеличивается вероятность раздражения и повреждения кожи во время трения. Занятия спортом. Одежда может натирать участки тела при повторяющихся движениях. Тепло и пот только усугубляют это явление. Определенные предметы одежды. Люди, которые часто носят некоторые предметы одежды, например юбки, могут натирать бедра. Обычно это происходит в жаркую погоду. Неподходящая одежда. Она может постоянно натирать и раздражать кожу. Потливость. Пот раздражает кожу. Засохший пот оставляет на коже слой соли, который только усиливает раздражение при трении.

Натертая кожа должна зажить сама по себе после нескольких дней отдыха. Однако, если человек не может прекратить деятельность, вызывающую натирание, ему следует принять меры, чтобы уменьшить раздражение кожи или избежать его. Лучший способ – профилактика и правильный уход. Следующие домашние средства могут помочь предотвратить натирание или ускорить процесс заживления. Однако перед их использованием рекомендуется очистить пораженный участок кожи и хорошо высушить его.

Вазелин

Вазелин может помочь при мелких ранах. Также он уменьшает трение и предотвращает натирание и раздражение. Нужно просто нанести слой вазелина на проблемные зоны.

Кокосовое масло

Кокосовое масло уменьшит воспаление, ускорит заживление ран и предотвратит размножение вредных бактерий на коже. Оно поможет успокоить натертую кожу, но не остается на пораженном участке надолго. Поэтому для достижения наилучших результатов кокосовое масло потребуется наносить часто.

Аргановое масло

Аргановое масло улучшает эластичность и нормализует уровень влажности кожи, одновременно смягчая и расслабляя ее. Аргановое масло входит в состав многих косметических средств. Производители получают его из косточек дерева Argania spinosa, которое растет в лесах Марокко. Оно является одним из самых дорогих средств от натирания в этом списке.

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Гель алоэ вера

Гель, приготовленный из листьев алоэ вера, с давних лет использутся для лечения кожных заболеваний. Дерматологи утверждают, что гель алоэ вера обладает противомикробным, противовирусным, антиоксидантным и противовоспалительным действием. Кроме того, алоэ вера может способствовать более быстрому заживлению ран. Еще одним преимуществом геля является то, что, в отличие от других средств из этого списка, оно не оставляет пятен на одежде.

Кукурузный крахмал

Нанесение кукурузного крахмала на натертую кожу поможет впитать лишнюю влагу. Это может быть полезно, когда кожа натирается в потных местах. Кукурузный крахмал обладает антибактериальными свойствами, что поможет предотвратить заражение поврежденной кожи.

Как долго заживает

Если натертая кожа защищена от дальнейшего трения, раны должны затянуться в течение 2–7 дней.

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Профилактика

Чтобы предотвратить ссадины на бедрах из-за трения их друг о друга, можно попробовать сделать следующее:

Нанести крем на участки кожи, склонные к натиранию. Он создает защитный барьер, уменьшает трение и помогает заживлению ран на раздраженной коже. Принимать душ после тренировки, чтобы удалить пот и охладить кожу. Оставаться сухими, так как влага на коже может усилить раздражение. Поэтому можно использовать пудру или спрей-антиперспирант на местах, где происходит сильное потоотделение. По возможности нужно как можно быстрее переодеть потную или мокрую одежду. Носить соответствующую одежду. Во время занятий спортом рекомендуется носить хорошо сидящие вещи из быстросохнущих тканей, такие как эластан, нейлон, полиэстер. Также можно носить специальную одежду, например компрессионные штаны, для предотвращения натирания определенных участков тела. Под платье можно надеть шорты или бандалетки, чтобы предотвратить трение и раздражение.