 

Минобороны России: В Харькове чиновники якобы воруют западные лекарства для продажи по завышенным ценам

13.07.2022, 22:10, Новости дня
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Чиновники Харьковской области воруют поставляемые странами Запада лекарства, чтобы продать его в аптеках по завышенным ценам, а психотропные вещества продают через интернет, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, чиновники системы здравоохранения Харькова при полной поддержке городской администрации разворовывают поставляемые странами Запада в качестве гуманитарной помощи лекарственные препараты и медимущество.

«Которые затем реализуются в местных аптеках по завышенным ценам, а психотропные вещества открыто продаются через интернет», – сказал Мизинцев, передает Telegram-канал российского военного ведомства. 

Несколько дней назад жители Одесской области сообщили российским силовикам о том, что украинские войска разместили пункты управления в школе и в больнице с родильным отделением в двух селах Белгород-Днестровского района.

Ранее сообщалось, что украинские националисты заминировали все мосты на подконтрольной территории Запорожской области, а также плотину ДнепроГЭС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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