Минобороны России: В Харькове чиновники якобы воруют западные лекарства для продажи по завышенным ценам
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Чиновники Харьковской области воруют поставляемые странами Запада лекарства, чтобы продать его в аптеках по завышенным ценам, а психотропные вещества продают через интернет, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, чиновники системы здравоохранения Харькова при полной поддержке городской администрации разворовывают поставляемые странами Запада в качестве гуманитарной помощи лекарственные препараты и медимущество.
«Которые затем реализуются в местных аптеках по завышенным ценам, а психотропные вещества открыто продаются через интернет», – сказал Мизинцев, передает Telegram-канал российского военного ведомства.
Несколько дней назад жители Одесской области сообщили российским силовикам о том, что украинские войска разместили пункты управления в школе и в больнице с родильным отделением в двух селах Белгород-Днестровского района.
Ранее сообщалось, что украинские националисты заминировали все мосты на подконтрольной территории Запорожской области, а также плотину ДнепроГЭС.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет