 

Российские военные предупредили о провокации с химикатами в Идлибе

13.07.2022, 22:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Террористы группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) планируют провокацию в провинции Идлиб с целью обвинить сирийские войска в применении отравляющих веществ против мирного населения, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Евгений Герасимов.

«По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон от местных жителей, боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в РФ) в район населенных пунктов Ахсим и Бальшун провинции Идлиб завезены емкости с токсичными веществами. Террористы намерены организовать проведение провокации с целью обвинить сирийские правительственные войска в применении отравляющих веществ против мирного населения», – приводит слова Герасимова ТАСС.

Напомним, в начале февраля посол РФ в Сирии обвинил Турцию в невыполнении части договоренностей по Идлибу. Отметим, Москва подчеркивала, что установление долгосрочной стабильности в районе сирийско-турецкой границы возможно только на основе суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05.22 / Футбольный клуб «Оренбург» вернулся в Российскую премьер-лигу

10.10.21 / Боевики “ЛНР” ужесточили правила пересечения КПВВ “Станица Луганская”

16.07.20 / Зеленский уволил посла Украины в Румынии. Дипломата назначили госсекретарем МИД Украины

01.09.21 / Археологи в Китае обнаружили древнейшие свидетельства пивоварения

12.08.20 / Науседа написал твит на белорусском, предложил план урегулирования ситуации

17.01.21 / Саммит G7 решили провести в июне в Корнуолле

16.09.20 / Команда из Украины выиграла Кубок европейских чемпионов по пляжному футболу

26.06.20 / Российский траулер сняли с мели у берегов Норвегии

23.08.20 / Ко Дню Независимости Украины в гольф-клубе “Козин” прошел турнир Diplomatic Golf for Good

21.01.21 / Степанов попросил не спекулировать на теме цены вакцины от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика