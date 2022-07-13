ВСУ обстреляли пригороды Макеевки из РСЗО «Ураган»

Вооруженные силы Украины обстреляли из РСЗО «Ураган» поселки Землянки и Ясиновка в пригороде Макеевки, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК.

Как отметили в представительстве, обстрел зафиксирован в 20.55, передает ТАСС.

Кроме того, в среду вечером вооруженные формирования Украины обстреляли из артиллерии различных калибров Новобахмутовку, Зайцево, Александровку, Пантелеймоновку, сообщается в Telegram-канале представительства СЦКК в ДНР.

Напомним, в среду утром ВСУ обстреляли Пантелеймоновку из «Града». Во вторник вечером Вооруженные силы Украины нанесли по Луганску удар из американской РСЗО HIMARS.

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