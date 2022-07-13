 

Ученые изучили связь двух языковых областей мозга

13.07.2022, 22:05, Разное
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Недавно в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences эксперты опубликовали результаты своих исследований на тему анализа связей между отдельными областями мозга. Они доказали, что между теменной и лобной долями существует особая связь.

Специалисты провели эксперимент с участием 50 добровольцев и 29 приматов. Они исследовали мозг людей и шимпанзе с помощью метода диффузно-взвешенной МРТ. Данный вид компьютерной томографии позволяет проанализировать не только состояние белого вещества, но и увидеть все связи в виде нервных путей, соединяющих все области головного мозга.

Выяснилось, что люди обладают куда более сильными и выраженными связями между областями мозга, чем шимпанзе. Особая связь была обнаружена между теменной и лобной долями.



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