Ученые изучили связь двух языковых областей мозга

Недавно в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences эксперты опубликовали результаты своих исследований на тему анализа связей между отдельными областями мозга. Они доказали, что между теменной и лобной долями существует особая связь.

Специалисты провели эксперимент с участием 50 добровольцев и 29 приматов. Они исследовали мозг людей и шимпанзе с помощью метода диффузно-взвешенной МРТ. Данный вид компьютерной томографии позволяет проанализировать не только состояние белого вещества, но и увидеть все связи в виде нервных путей, соединяющих все области головного мозга.

Выяснилось, что люди обладают куда более сильными и выраженными связями между областями мозга, чем шимпанзе. Особая связь была обнаружена между теменной и лобной долями.