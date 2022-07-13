Скандалы: Вариант «Омега»

Как воронежская фирма, засветившаяся в деле сына Павла Астахова, перебралась в «Москва-Сити» и наследила в Саратове

Фрунзенский районный суд 12 июля приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Антона Астахова, сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова. Предпринимателя обвиняют в крупном мошенничестве с кредитами. Уже на первом заседании, как пишут из зала суда журналисты, вскрылась подоплека переноса разбирательства из Москвы в Саратов: кредиты, махинации с которыми вменяют Астахову-младшему, брались в НВКбанке. Оформлялись они через фирму «Омега», контроль над которой, по версии следствия, незаконно получил партнер Астахова Дмитрий Аресьев, ныне объявленный в розыск.

Как утверждает сторона обвинения, в 2019 году в одном из столичных банков Антон Астахов познакомился с директором «Омеги» Евгением Разгоняевым и предложил тому помощь в получении займа. Вместе с Аресьевым Разгоняев приехал в Саратов и открыл в НВКбанке кредитную линию. По данным следствия, в залог он оставил поддельные документы на маломерное судно и тягач, полагают следователи. В итоге банк предоставил займ в 75 млн рублей, которые через несколько притворных сделок разошлись по другим счетам.

Антон Астахов вины в инкриминируемом ему преступлении не признает. В суде он заявил, что фабула обвинения размыта, а с Разгоняевым, который проходит в деле потерпевшим, впервые увиделся только на очной ставке. Защитник Астахова, адвокат Григорий Шкаликов заявил, что Разгоняев прекрасно знал, что подает подложные документы, а потому его самого должны были обвинить. Пострадавшая же сторона здесь явно сам НВКбанк.

Биография ООО «Омега», через которое брались кредиты, весьма примечательна. Как выяснил «БВ», это застройщик из Воронежской области, до 2019 года активно участвовавший в госзакупках, причем не только у себя дома. Компания получала тендеры на ремонт различных помещений — от районного суда в Воронеже до Академии ФСО в Орле. Строительство каких-либо объектов с нуля в рамках госконтрактов она не вела и суммы подрядов в рамках 44-ФЗ составляли максимум 4-7 млн рублей.

Разгоняев был и остается учредителем компании с момента ее регистрации в 2007 году. В августе 2019 года компания, на тот момент исполнявшая подряд в Воронеже, где ремонтировала общежитие медуниверситета, неожиданно поменяла юридический адрес на Москву. Контракт значится исполненным, хотя компанию и оштрафовали на 46,2 тысячи рублей за срыв сроков. Но он был последним, сменив адрес, «Омега» больше в закупках не участвовала.

По времени эти странные перемены в целом совпадают с названным следствием времени предполагаемого знакомства директора компании Евгения Разгоняева с Антоном Астаховым, июнь — сентябрь 2019 года. Выручка «Омеги» всегда была неплохой, она достигала 700-900 млн рублей, но по итогам 2019 года подскочила сразу до 1,4 млрд рублей. В 2020 году компания показала заработок 1,1 млрд рублей, результатов следующего года уже нет. Но по состоянию на начало 2021-го в ее штате оставалось всего 2 работника.

В 2020 году «Омега» изменила КПП, и дважды меняла юридический адрес уже в столице, перекочевав с Пресненской набережной, 10 на Остоженку, 49, а потом на Арбат 6/2. Все эти адреса — самые дорогие и престижные офисы Москвы. Из Воронежа «Омега» перебралась сначала в один из небоскребов «Москва-Сити». А улица Остоженка, 49 строение 1, указанное в ЕГРЮЛ, это вообще особняк Всеволожского, памятник культуры, дом на Арбате — старинная постройка с тщательно выполненным ремонтом, занятая магазинами и офисами.

После подрядов на ремонт детсадов и школ взлет для застройщика — просто небывалый. Если он, конечно, занимал там помещения. Поскольку последний его адрес отмечен в ЕГРЮЛ как недостоверный. Это привело к тому, что 6 июля нынешнего года ФНС приняла решение исключить «Омегу» из ЕГРЮЛ.

Наследила «Омега» и в судах. Кредит в НВКбанке обернулся для компании иском в 2020 году, когда кредитная организация уже потеряла лицензию и банкротилась. Заявление в интересах банка подало АСВ. Долг «Омеги» на 25 июня 2020 года составлял 80,9 млн рублей — первоначальная сумма кредита в 75 млн. плюс проценты. Кредитный договор заключался 26 сентября 2019 года. В декабре 2020 года арбитражный суд Саратовской области постановил взыскать с «Омеги» всю требуемую сумму. В апелляции и кассации это решение устояло.

А вот начиная с 2021 года компания выступает в арбитражных делах исключительно истцом, причем очень активно. В целом ряде городов — от Москвы до Тамбова и Астрахани, «Омега» требует с местных компаний различные суммы по одному и тому же поводу: взыскивает неосновательное обогащение. Так, 1,2 млн она хочет получить с астраханского автосалона ООО «Молоток-Авто», еще 1,6 млн рублей — с ООО «Техстрой» из Москвы, поставщика лесоматериалов оптом, в Тамбове взыскивает 1,1 млн с оптовой фирмы ООО «АПК «Гарант». Чего же общего у воронежского строителя из «Москва-Сити» со всеми этими компаниями?

Прояснить вопрос помогает дело за номером №А40-228610, слушавшееся в арбитраже Москвы в 2021-2022 годах. Компания взыскивала 1,8 млн рублей с ООО «НЭТРО», тоже оптовика. Оказывается, все эти суды связаны с уголовным делом, по всей видимости, делом Астахова, по которому «Омега» проходит потерпевшей стороной. В обоснование своих требований, говорится в решении суда, компания ссылается на расследование по делу, в котором ее признали потерпевшей в связи с незаконным переводом денежных средств в размере 3,5 млн рублей на счет ответчика в результате мошеннических действий.

В адрес ответчика «Омега» отправляла претензию и частично получила деньги обратно. После чего потребовала оставшуюся сумму через суд. Резонный вопрос: что же это были за мошеннические действия, в результате которых бывший воронежский строитель рассылал суммы в миллионах рублей по всей России? Ответ на него может дать только следствие. Ну и идущий суд, разумеется.

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”