Мнение: Борьба с «бензиновым туризмом», какой завод взорвался и дивиденды Газпрома

1. В осаждённой Калининградской области выступили с любопытной инициативой, которая теоретически должна наказать литовцев и поляков, а в случае расширения её на другие регионы – также финнов и прочих прибалтов. Речь идёт о борьбе с «бензиновым туризмом», когда иностранцы пересекают на автомобилях нашу границу с целью покупки дешёвого российского бензина (ссылка):



В России предложили ограничить продажу дизельного топлива иностранцам и ввести лимит в 50 литров. Такая инициатива была выдвинута бизнесом в качестве ответных мер на нарушения транспортных договоренностей по Калининграду со стороны Литвы и Европейского союза (ЕС), передают «Известия».

С соответствующим предложением Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину.

За топливо, приобретенное сверх лимита, предлагается брать компенсацию по цене и продавать его по европейской стоимости, которая в полтора раза выше российской. Сейчас литр дизельного топлива на автозаправках России стоит в среднем 54 рубля, в то время как в Европе — более 130, чем, по мнению авторов инициативы, пользуются иностранные перевозчики.

В пресс-службе губернатора Калининградской области указали, что реализовать предложение на практике будет довольно сложно. В настоящее время непонятно, какие компании будут завозить товары в Россию, и каким образом выяснить, заправлялся ли тот или иной грузовик на территории страны, или нет.

В мае аналогичную меру ввело правительство Венгрии. Оно запретило машинам с иностранными номерами заправляться бензином по сниженным ценам на автозаправочных станциях. Решение повысить цены было принято из-за развития «бензинового туризма», поскольку в Венгрии самое доступное топливо в Европе.

Как видно, у венгров получилось, можем ввести запрет и в Калининграде, и на границе с Финляндией. Но, мне кажется, идея глупая изначально. Каждый залитый иностранцем бак бензина в России — это солидная сумма налогов, заплаченных в наш бюджет и недоплаченных в бюджет его страны. Если мы хотим доставить неприятности соседям, следует делать ровно обратное — всячески поощрять челноков, снабжать их заодно ещё и водкой, и сигаретами.

2. Читатели пишут:



Олег, в новости про газовый завод – ошибка. Завод взорвался по производству СУГ – пропан-бутановой смеси, которую получают из попутного газа преимущественно. Она не идёт на экспорт, не надо путать её с СПГ – сжиженным метаном, которую перевозят газовозами. А то получается сплошная перемога. Событие в США никак не повлияет на объёмы сжиженного метана и его цену в Европе. В данном случае получилась не перемога, а зрада.

Что же, я всегда рад уточнениям, если бы не бдительные читатели, я бы давно скатился в невежество и ересь. Но всё же в сухом остатке энергетическая инфраструктура США пострадала, производство газа (неважно какого) снизилось. Разные сектора энергетического рынка худо-бедно сообщаются друг с другом, так что американцам в любом случае стоит ждать роста цен и усиления дефицита.

3. В новом посте в «Школе капитализма» я рассуждаю, имеет ли смысл инвестировать в акции российских компаний. Цитирую из начала поста (ссылка):

Вы наверняка смотрели это шоу в прямом эфире. В январе Газпром стоил 334 рубля за акцию. После начала спецоперации съёжился до 228 рублей, минус 30%. Потом объявил, что выплатит рекордные дивиденды, 52 рубля на акцию. Воодушевлённые новостями, лемминги снова подняли курс выше 300 рублей, но Газпром передумал, и дивиденды в этом году отменил. Пассажиры перевернули раскрытые портфели вверх дном, и вот сейчас акции Газпрома можно купить по социальной цене в 190 рублей.



Поднялся жуткий вой на болотах, из которого можно вычленить примерно такой нарратив: государство прокинуло миноритариев через колено, заставив Газпром отдать половину прибыли в бюджет, но не в виде дивидендов, а в виде особого налога. Государство должно было получить 25% прибыли, так как у него 50% акций Газпрома, а получило 50%. Миноритарии, соответственно, получили дулю под нос.