 

Два простых способа с обыкновенным лаком: как сделать модный мраморный маникюр в домашних условиях

13.07.2022, 20:55, Разное
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Мраморный маникюр в этом сезоне находится на пике популярности. Оформление ногтей подобным образом в салоне обходится дорого. Однако при желании такой маникюр можно легко сделать в домашних условиях. Технологий создания мраморных ногтей своими руками существует две.

Рисуем мрамор: что понадобится

Создать мраморный рисунок на ногтях можно с использованием обычной маникюрной кисточки. Для оформления ногтевых пластин в этом случае понадобятся:

маникюрные принадлежности — пилочка, пушер и пр.; базовый лак; лак еще одного-двух цветов.

Наиболее реалистичным мраморный рисунок получается при использовании в качестве основы белого лака, а для рисунка — черного. Но можно взять и любые другие цвета, лучше всего контрастные.

Создание мраморного маникюра кистью

Перед нанесением такого маникюра, ногти, как и во всех других случаях, предварительно обрабатывают. Далее наносят один или два слоя лака базового цвета. После просушки основы:

на ногти наносят маленькие случайные точки цветами, выбранными для рисования; наносят несколько точек базовым цветом для создания более плавных переходов мрамора; используя тонкую кисть, создают на ногтях хаотичный плавный мраморный узор.

В завершение при использовании этой технологии мраморный рисунок высушивают и закрывают одним слоем прозрачного топа для надежности.

Мраморный нейл-арт с помощью воды

Те, у кого нет способностей к рисованию, могут попробовать нанести на ногти мраморное оформление с помощью воды. Помимо маникюрных принадлежностей и лаков в этом случае понадобится небольшая емкость.

В эту емкость наливают воду до половины. Ногти окрашивают базовым цветом в два слоя и просушивают. Далее:

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При использовании этой технологии до высыхания придется аккуратно очистить от лаковой пленки сами пальцы.

Полезный совет

Создать мраморный рисунок в модном стиле из обычного лака на ногтях не особенно сложно. Однако стилисты при самостоятельном оформлении без воды рекомендуют использовать полигель — промежуточный вариант между акриловым и гель-лаком. Такие лаки отличаются большей гибкостью и эластичностью. А поэтому создавать с их помощью рисунки на ногтях гораздо проще. К тому же полигель отличается большей прочностью и держится дольше, чем гель-лак.

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Что такое полигель и как он работает

Поставляется полигель в салоны и магазины, в отличие от обычных лаков и гель-лаков, в баночках. Представляет он собой комбинацию традиционной акриловой пудры и прозрачного геля для ногтей. Консистенцию это средство имеет мягкую, похожую на замазку. Это и облегчает его использование при оформлении ногтей.

С помощью полигеля можно создавать архитектурно-структурированное оформление ногтевых пластин. В комплекте с таким лаком обычно идет специальный инструмент с двойной головкой, кисточка, формы для ногтей и раствор для скольжения. Последний при желании можно заменять на медицинский спирт.

Наращивание ногтей полигелем

Использоваться полигель может не только для создания рисунков, но и для наращивания ногтей. В этом случае мастер предварительно придает ногтю нужную форму. Затем срезает кутикулу или отодвигает ее и полирует ногтевую пластину.

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Далее выбираются формы для ногтей подходящего размера — по одной форме для каждого пальца. Затем:

на ноготь наносится базовое покрытие и просушивается в течение минуты; на форму выдавливается небольшое количество полигеля; кисточка для полигеля окунается в спирт; полигель равномерно распределяется по форме; форма укладывается на ноготь; ноготь просушивается в УФ-лампе.

После высыхания полигеля мастер сжимает форму с двух сторон и она отделяется от ногтя. На заключительном этапе ноготь подпиливается пилочкой для устранения всех недостатков.

Портит ли гель-лак ногти

Гель-маникюр, в том числе и с мраморным рисунком, способен значительно облегчить женщинам и девушкам жизнь. Такое покрытие может служить без необходимости коррекции или замены до двух недель. Но не вреден ли гель-лак для ногтей? Можно ли использовать это средство часто?

По мнению косметологов, никакого особого вреда гель-лак ногтям не наносит. Но только в том случае, если правильно используется. К примеру, в случае отслоения оформления от ногтевой пластины его нужно обязательно менять. Под отслоившийся гель будет попадать влага и задерживаться там. Таким образом под ногтем быстро появится многочисленная колония болезнетворных бактерий.

Также между нанесениями с заменой гель-лака на ногтях специалисты советуют обязательно делать перерывы. Ногтям для здоровья нужно давать время «подышать».



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