Юбка с кроп-топом и стильная юбка-шорты: несколько лучших образов для дефиле перед подружками в летнюю жару

К идеальному летнему образу выдвигается два основных требования. Во-первых, он должен быть эффектным и ярким. Во-вторых, он должен быть удобным и нежарким. Оцените подборку из удачных летних нарядов, к которым обзавидуются все ваши подружки.

Ингруха

Ингруха – это нечто среднее между платьем и рубашкой. Такие вещи выглядят очень нежно и подходят для создания легких романтичных образов. Немаловажен свободный крой, благодаря которому вещь не сковывает движений и практически не ощущается на теле в летнюю жару.

Шорты плюс топ

Это, пожалуй, один из основных трендов нынешнего лета. Такие костюмы чрезвычайно популярны ввиду своей практичности – в них очень удобно и совсем не жарко. А если накинуть поверх топа какую-нибудь яркую рубашку, получится очень стильный образ для вечеринки.

Короткий комбинезон

Такой вариант просто незаменим для тех, кто в условиях жары продолжает ходить в офис или на учебу – он демонстрирует чувство стиля. Для вечерних прогулок с подружками и посиделок в кафе эта базовая вещь тоже подойдет.

Сарафан с футболкой

Льняной или джинсовый сарафан с нагрудным карманом – это воспоминание из детства. Но сегодня дизайнеры предлагают такие варианты взрослым эффектным девушкам. Получается отличный озорной образ, не сковывающий движений.

Юбка-шорты с рубашкой

Юбка-шорты снова в моде. Это легкий практичный вариант, который подарит комфорт и поможет создать женственный образ. А благодаря натуральной льняной рубашке ваши плечи не обгорят в сильную жару.

Макси-юбка с кроп-топом

Считается, что летом нужно носить короткие юбки. Но вариант макси также очень привлекателен. К тому же, он очень практичен в жару, если речь идет о натуральных тканях. А кроп-топ, слегка оголяющий живот, придаст вашему образу особый шик.

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Платье с открытой спиной

Платья с открытой спиной выглядят невероятно эффектно и соблазнительно. К тому же, в таком наряде будет не жарко даже тогда, когда солнце находится в самом зените. Такие наряды особенно хороши в курортной атмосфере.

Укороченный топ с юбкой

Такие костюмы актуальны уже третий сезон подряд. Благодаря укороченному топу вам будет не жарко. А юбка прямого кроя добавит образу романтичности и нежности.

Льняные брюки и белая футболка

Классический женский комплект просто обязан быть в гардеробе каждой модницы. Несмотря на то, что одежда закрывает значительную часть тела, в ней будет совсем не жарко, благодаря тонким натуральным тканям. Комфортная одежда идеально подходит активным девушкам, которые не могут усидеть на месте.