 

Победителей «Большой перемены» проводили в экспедицию Росатома на Северный полюс

13.07.2022, 20:45, Новости дня
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Участников просветительской экспедиции «Ледокол открытий» торжественно проводили на Северный полюс министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева и многие другие. Экспедиция пройдет с 19 по 28 июля 2022 года, в путешествие отправятся 70 старшеклассников из разных регионов РФ – победителей второго сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Чекунков рассказал участникам экспедиции, которые следили за трансляцией из всех точек России, об истории освоения арктических регионов и о продукции, которая производится здесь и используется по всему миру – газ Ямала, металлы Норильска, алмазы Якутии, удобрения Кольского полуострова, золото Чукотки. Он отметил, что если ребята захотят поделиться своим опытом с другими школьниками, министерство обязательно поддержит их стремления, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Участников экспедиции ожидает настоящее приключение, наполненное массой открытий. Юные полярники откроют для себя передовые технологии Росатома, познакомятся с исследователями Арктики и экипажем атомного ледокола, которых можно будет лично расспросить обо всем, что будет интересно. Ребята увидят природу северного региона, смогут погрузиться в изучение его флоры и фауны, а еще в ходе образовательной программы займутся развитием мягких навыков. Для многих путешествие поможет определиться с выбором будущей профессии после знакомства с направлениями деятельности атомной отрасли.

«Росатом третий год подряд выступает партнером конкурса «Большая перемена», направленного на поиск и раскрытие талантов. Вместе мы помогаем ребятам увидеть всю палитру открывающихся перед ними перспектив, даем возможность попробовать себя в различных сферах деятельности и максимально осознанно подойти к выбору направлений подготовки, а в дальнейшем – и профессии. Наша экспедиция не зря получила название «Ледокол открытий». Все, что случится с ребятами за 10 дней путешествия, – открытие», – сказала Терентьева.

Будущая полярница из Санкт-Петербурга Светлана Горбунова рассказала о том, что участники экспедиции во время путешествия на ледоколе будут работать над созданием кричалок и атрибутов будущего всероссийского движения детей и молодежи в рамках Всероссийского конкурса соавторов: «Этот конкурс будет настоящей возможностью, чтобы стать соавтором детского движения. Хочу обратиться к ребятам, которым от 11 до 17 лет, вступайте в этот конкурс, участвуйте, собирайте команду, ведь «Большая перемена» – это место, где молодым талантам есть место», – отметила Горбунова.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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